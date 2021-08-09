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«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

  • 09/08/2021, 09:50
Новости Новосибирска
Коммерческий директор компании Павел Селев — о продвижении машин марки MAN в Сибирском регионе.

На минувшей неделе компания «МАН Трак энд Бас РУС» провела презентацию нового поколения грузовых автомобилей MAN в Новосибирске.

— Павел, ощущаете ли вы конкуренцию с азиатскими производителями грузовых автомобилей, в том числе китайскими? Или это совершенно разные целевые аудитории?

— Мы работаем на российском рынке, где присутствуют локальные, европейские и азиатские бренды. Конкуренция действительно присутствует. Но в первую очередь мы ориентируемся на конкуренцию среди европейских брендов и сравниваем комфорт в своих автомобилях с комфортом европейских брендов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу — это разные сегменты, немножко разные подходы.

Мы, конечно, видим присутствие других брендов. Это не мешает нам занимать достаточно серьезные позиции на общероссийском рынке, на котором присутствуют все марки. В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России. Если мы говорим про европейские бренды, то по территории России мы находимся в тройке лидеров.

Если говорить о Сибирском федеральном округе, то тут мы тоже входим в тройку лидеров. То есть и здесь мы себя чувствуем хорошо, потому что занимаем уверенные позиции не первый год. Считаю, что это определенное признание эффективности нашего бренда не только на территории Российской Федерации, но и конкретно здесь, в регионе.

— По программе БКД в Новосибирске сейчас обновляются не только дороги, но и общественный транспорт. Планирует ли MAN участвовать в этой программе со своими городскими автобусами?

— В 2021 году в Санкт-Петербурге мы представили наш электрический городской автобус, который полностью работает на электрической тяге и отвечает текущим трендам развития общественного транспорта в больших городах. Сейчас он проходит сертификацию. Хотим презентовать эти автобусы на дорогах, чтобы они прошли тестирование у реальных клиентов. Так нам будет легче понять, насколько этот транспорт востребован в рамках программы, которую вы упомянули.

В целом наши городские автобусы хорошо представлены в России. Например, недавно в Мурманскую область мы поставили 10 городских автобусов.

— В Сибири актуальна тема пассажирских автобусов на газовом топливе, есть ли такое направление в модельной линейке автобусов MAN?

— Основная концепция развития силовой линии для нас — это электричество. Для MAN это концептуально. Именно поэтому у нас сейчас в модельном ряду представлен электрический городской автобус.

Однако в линейке присутствует автобус с мотором на газовом топливе.  Сейчас он также проходит сертификацию в России.

— Расскажите о новой линейке грузовых автомобилей, презентация которых состоялась в Новосибирске?      

— При создании новых грузовых автомобили нового поколения серий TGL, TGM, TGS и TGX мы приглашали к участию в их разработке более 700 водителей. Причем это водители не только работающие за рулем наших машин, но и других марок. Нам важно было знать мнение людей, которые каждый день будут работать в машинах MAN, чтобы он был удобен, комфортен для них.

Да, MAN — немецкий бренд, но эти машины создаются для работы на всех континентах. Поэтому при создании новой линейки грузовых автомобилей мы опросили водителей по всему миру. Это клиенты из 17 стран.

Наша идея заключалась в том, чтобы создать не просто автомобиль, а комплексное транспортное решение, индивидуальное для каждого покупателя. Такой подход позволяет использовать индивидуальные предложения по техническому обслуживанию и финансированию, а также цифровые сервисы. Фактически создается линейка продуктов, более полно соответствующих условиям рынка и требованиям клиента, куда входит семейство автомобилей, сервисы послепродажного обслуживания и финансирования, а также цифровые сервисы.

Михаил Фокин специально для Infopro54

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : грузоперевозки грузовик Автобус MAN


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