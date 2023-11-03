Парковку полностью запретят на нескольких улицах Новосибирска

Запретят на парковку автомобилей на шести улицах города ввели в Новосибирске. Однако на части парковок запрет будет действовать только ночью. Об этом сообщает НГС.
Публикуем участки, где нельзя оставлять свои авто.
Напомним, что новосибирские парковки еще в октябре отключили от лицензионного французского программного обеспечения компании Flowbird S.A.S. В мэрии города назвали несколько каналов, по которым можно будет проводить оплату: через приложение «Мои парковки», личный кабинет Parking-54, а также через приложение банка.
Ранее редакция сообщала о том, что зоопарку незаконно выделили землю под парковку в Новосибирске.
Фото: Freepik — standret
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