Парковку полностью запретят на нескольких улицах Новосибирска

Запретят на парковку автомобилей на шести улицах города ввели в Новосибирске. Однако на части парковок запрет будет действовать только ночью. Об этом сообщает НГС.

Публикуем участки, где нельзя оставлять свои авто.

На улице Селезнева около дома № 30 улицы Ипподромской.

По улице Учительская от Авиастроителей до улицы Б. Хмельницкого (ночью).

На Нарымской 28к1.

На улице Бориса Богаткова, 192/2.

На улице Обской, 80.

На улице Пархоменко, 112 (ночью).

Напомним, что новосибирские парковки еще в октябре отключили от лицензионного французского программного обеспечения компании Flowbird S.A.S. В мэрии города назвали несколько каналов, по которым можно будет проводить оплату: через приложение «Мои парковки», личный кабинет Parking-54, а также через приложение банка.

Ранее редакция сообщала о том, что зоопарку незаконно выделили землю под парковку в Новосибирске.