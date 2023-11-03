Прицелу, разработанному на новосибирском заводе, заменили батарейку

Коллиматорный прицел ПКУ-2, разработанный на Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, теперь может работать в 50 раз дольше на одной батарейке типа CR2032— до 10 тысяч часов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Кроме того, после усовершенствования, упрощено прицеливание по мелким целям.

Модернизированная модель прицела получила название ПКУ-2М. Специалисты новосибирского предприятия снизили параллакс системы и уменьшили точку прицеливания до двух угловых минут. Это повысило точность прицеливания при стрельбе по малоразмерным целям.

— Наши специалисты регулярно модернизируют существующую прицельную оптику, учитывая потребности и пожелания потребителей. Обновленная коллиматорная модель отличается высокими техническими характеристиками при доступной цене. Поэтому мы считаем, что она вызовет интерес как среди охотников, так и среди спортсменов, — отметил генеральный директор НПЗ Антон Клоков.

По его словам, помимо указанных особенностей, ПКУ-2М создан с применением технологии высокого контраста – светоделительное покрытие обеспечивает высокую яркость прицельного знака и при этом не искажает цветопередачу фона.

Ранее редакция сообщала, что на новосибирский завод холдинга «Швабе» пожаловались в особый отдел прокуратуры.