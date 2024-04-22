Задержан подозреваемый в похищении человека в Новосибирске

Подозреваемого в похищении человека задержали в Новосибирске. Поиски продолжались с 2011 года.

Сейчас его уже доставили в Томск, суд заключил подозреваемого под стражу.

По данным томского управления СК, в 2011 году житель ЗАТО Северск с двумя знакомыми под видом сотрудников милиции насильно усадили мужчину в машину и привезли в гараж.

Там они избили жертву, тот подписал договор займа и две долговые расписки на 15 миллионов рублей. После этого мужчину задушили. Двоих из банды поймали сразу, один сбежал.

В апреле этого года силовики установили, что подозреваемый проживает в Новосибирске.



Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы переживают за судьбу девушки, которую насильно затолкали в автомобиль.