Партия пенсионеров призвала власти увеличить пенсии на 25%

По итогам 2024 года в России уровень инфляции составил 9,52%. Согласно данным Росстата, в этом году больше всего подорожали куриные яйца (+29,39%), сливочное масло (+17,22%), а также мясо и птица (+11,38%).
Среди товаров, не относящихся к продуктам питания, значительные увеличения цен наблюдаются на медикаменты (+11%), строительные материалы (+8,14%) и бензин (+7,99%). Также рост цен зафиксирован в сфере услуг (+9,97%).
Увеличились расходы на пассажирский транспорт (+14,94%), международный туризм (+14,6%), а также санаторно-оздоровительные услуги (+12,49%). В прошедшем году темпы роста цен превысили показатели 2023 и 2021 годов, когда инфляция составила 7,42% и 8,39% соответственно. В 2022 году она достигла 11,94%.
Ранее стало известно, что стоимость электроники из Китая может возрасти до 30% в России.
Александр Аверкин, глава фракции Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Законодательном Собрании Новосибирской области, прокомментировал ситуацию:
— Фактически цены выросли ещё больше, чем указывает официальная статистика, что наиболее тяжело сказывается на пенсионерах. МРОТ увеличился на 15%, тогда как пенсии – лишь на 7,3%. Наше предложение по индексации пенсий дважды в год будет похоже было услышано, надеемся, что и в феврале произойдёт повышение с учётом инфляции. Также требуем повышения пенсий на 25% с учётом северного коэффициента.
Иллюстрация предоставлена Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в НСО. Автор: А. Бушмакин
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