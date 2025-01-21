Партия пенсионеров призвала власти увеличить пенсии на 25%

По итогам 2024 года в России уровень инфляции составил 9,52%. Согласно данным Росстата, в этом году больше всего подорожали куриные яйца (+29,39%), сливочное масло (+17,22%), а также мясо и птица (+11,38%).

Среди товаров, не относящихся к продуктам питания, значительные увеличения цен наблюдаются на медикаменты (+11%), строительные материалы (+8,14%) и бензин (+7,99%). Также рост цен зафиксирован в сфере услуг (+9,97%).

Увеличились расходы на пассажирский транспорт (+14,94%), международный туризм (+14,6%), а также санаторно-оздоровительные услуги (+12,49%). В прошедшем году темпы роста цен превысили показатели 2023 и 2021 годов, когда инфляция составила 7,42% и 8,39% соответственно. В 2022 году она достигла 11,94%.

Ранее стало известно, что стоимость электроники из Китая может возрасти до 30% в России.

Александр Аверкин, глава фракции Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Законодательном Собрании Новосибирской области, прокомментировал ситуацию: