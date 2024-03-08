Цены на говядину и колбасы взлетели в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжают расти цены на продукты. Согласно данным Новосибирскстата от 4 марта, абсолютным лидером стала говядина — 529 рублей за килограмм. В январе она стоила на 7 рублей дешевле.

При этом свинина сегодня обойдется сибирякам дешевле на 3 рубля, чем в начале года — 367 рублей.

Куриное мясо тоже упало в цене — 230 рублей, что на 10 рублей дешевле, чем в январе этого года.

Вместе с говядиной в марте «подросли» колбасы — в среднем на 30 рублей в сравнении с январем. Цена за килограмм варено-копченой и полукопченой составляет в среднем составляет 584 рубля. На 20 рублей с начала года подорожала и «варенка» — в марте ее можно купить за 462 рубля.

Ранее редакция сообщала о подорожании огурцов и помидоров на прилавках магазинов в Новосибирской области.