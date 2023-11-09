Пассажир устроил разборки с кондуктором из-за печки в новосибирском автобусе

Новосибирцу в пуховике было слишком жарко из-за включенной печки в автобусе №64, поэтому он устроил скандал. Об этом сообщает паблик АСТ—54.
Сначала претензии от вспотевшего сибиряка посыпались на водителя, но затем была найдена новая жертва в виде кондуктора. Женщина за словом в карман не лезла и давала достойный отпор возмущенному пассажиру. После мужчина пустил в ход свое главное оружие ― мобильный телефон с включенной видеокамерой. Апогеем всего стал момент перехода от слов к действиям, но тут за кондуктора вступились очевидцы.
Стоит отметить, что всех пассажиров вполне устраивала температура в салоне и никто не присоединился к сражению кондуктора и мужчины.
Люди начали активно комментировать ситуацию в паблике.
— Если что, печки не регулируются режимами температуры.
— Может он пуховик рекламирует, видите, как в нем жарко.
Ранее редакция сообщала о том, что учительницу, которая оскорбила учеников, оставили работать в школе Новосибирска.
Фото: скриншот с видео АСТ-54 в Вконтакте
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