Пассажир устроил разборки с кондуктором из-за печки в новосибирском автобусе

Новосибирцу в пуховике было слишком жарко из-за включенной печки в автобусе №64, поэтому он устроил скандал. Об этом сообщает паблик АСТ—54.

Сначала претензии от вспотевшего сибиряка посыпались на водителя, но затем была найдена новая жертва в виде кондуктора. Женщина за словом в карман не лезла и давала достойный отпор возмущенному пассажиру. После мужчина пустил в ход свое главное оружие ― мобильный телефон с включенной видеокамерой. Апогеем всего стал момент перехода от слов к действиям, но тут за кондуктора вступились очевидцы.

Стоит отметить, что всех пассажиров вполне устраивала температура в салоне и никто не присоединился к сражению кондуктора и мужчины.

Люди начали активно комментировать ситуацию в паблике.

— Если что, печки не регулируются режимами температуры. — Может он пуховик рекламирует, видите, как в нем жарко.

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