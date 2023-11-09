Учительницу, которая оскорбила учеников, оставили работать в школе Новосибирска

История с инцидентом в новосибирской школе, где педагог позволила себе грубые высказывания в адрес девятиклассников, получила продолжение.

Напомним, перед началом осенних каникул, конфликт стал достоянием общественности. Родители учеников рассказали журналистам о неподобающем поведении учителя русского языка.

Дети самостоятельно написали коллективную жалобу директору с просьбой повлиять на педагога. В итоге ситуация частично разрешилась.

― Сейчас она преподает у других девятых классов. У наших детей другой специалист. Было проведено родительское собрание, где директор нам пояснила, что якобы с другими детьми у этого учителя проблем нет. Получилось, что это наши дети такие плохие и сами своим поведением провоцируют на эмоции,- рассказала КП-Новосибирск мама одной из учениц.

Но точку в этом конфликте ставить еще рано. Официально проверка в школе завершится 15 ноября. Комиссии предстоит еще просмотреть работы учеников, которые в свое время отказалась принимать учительница, чтобы аттестовать детей за четверть.