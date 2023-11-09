Житель Новосибирска, убивший из ревности жену, предстанет перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Убийство» в Новосибирске.

Напомним, в августе 2023 года, сибиряк вместе с супругой и знакомыми выпивали в городском парке. После посиделок на лавочке между парой возник конфликт. Агрессивный мужчина начал жестоко избивать свою женщину. Издевательства продолжались по дороге домой, а потом в квартире, но уже с помощью ножа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сибиряк наносит удары своей жертве.

Утром супруга 47-летнего изверга не проснулась. Агрессор спокойно покинул квартиру и стал вынашивать план, как избежать ответственности. Через несколько дней, сибиряк вернулся домой, замотал тело в плед и вывез в ближайший парк. А потом заявил в полицию о пропаже жены. Но обвести вокруг пальца следователей ему не удалось.

― Благодаря слаженным действиям следователей СКР и сотрудников МВД России по городу Новосибирску обвиняемый в совершении тяжкого преступления установлен и задержан. В ходе проверки показаний на месте было обнаружено тело женщины. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Учитывая биографию обвиняемого и его многократные судимости, ему грозит до 15 лет лишения свободы.