Пассажирке севшего в поле под Новосибирском самолета авиакомпания выплатит компенсацию

Кировский районный суд Омска обязал авиакомпанию «Уральские авиалинии» выплатить пассажирке севшего в пшеничном поле самолета компенсацию морального вреда.

В результате посадки на пшеничное поле она получила психологическую травму и была вынуждена обратиться к психотерапевту. Ей был поставлен диагноз «острая реакция на стресс».

Ответчик в отзыве возражал против удовлетворения иска.

Районный суд удовлетворил требования пострадавшей, взыскав в ее пользу с авиакомпании компенсацию морального вреда в 80 000 рублей и штраф в размере 40 000 рублей.

– Определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда решение Кировского районного суда Омска оставлено без изменения, – говорится в сообщении Кировского районного суда Омска.

Ранее редакция сообщала о том, что аэробус А-320 покинет пшеничное поле под Новосибирском в 2025 году.