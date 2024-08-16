Пассажирке севшего в поле под Новосибирском самолета авиакомпания выплатит компенсацию

Кировский районный суд Омска обязал авиакомпанию «Уральские авиалинии» выплатить пассажирке севшего в пшеничном поле самолета компенсацию морального вреда.
В результате посадки на пшеничное поле она получила психологическую травму и была вынуждена обратиться к психотерапевту. Ей был поставлен диагноз «острая реакция на стресс».
Ответчик в отзыве возражал против удовлетворения иска.
Районный суд удовлетворил требования пострадавшей, взыскав в ее пользу с авиакомпании компенсацию морального вреда в 80 000 рублей и штраф в размере 40 000 рублей.
– Определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда решение Кировского районного суда Омска оставлено без изменения, – говорится в сообщении Кировского районного суда Омска.
Ранее редакция сообщала о том, что аэробус А-320 покинет пшеничное поле под Новосибирском в 2025 году.
Источник фото: предоставлено пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии».
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