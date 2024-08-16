Депутат горсовета Игорь Атякшев перешел в правительство Новосибирской области

Игорь Атякшев, который до недавнего времени был депутатом горсовета и председателем комиссии по местному самоуправлению, перешел в правительство Новосибирской области. На сайте горсовета карточка депутата закрыта, так же как и информация о его биографии, хотя. Как председатель комиссии он еще фигурирует. Между тем, на сайте Минрегионполитики правительства области уже появилась запись о том, что Игорь Атякшев является заместителем министра регионально политики.

Информацию о переходе депутата в чиновники редакции Infopro54 подтвердили источники в горсовете Новосибирска и правительстве области.

Напомним, Атякшев был помощником депутата Госдумы Андрея Каличенко. В 2017 году прошел в горсовет Новосибирска по 14 округу. Депутатский мандат был вакантным со времени избрания Андрея Каличенко депутатом Государственной Думы и прекращения его полномочий как депутата Совета депутатов города Новосибирска. В 2020 году Атякшев прошел на выборах в седьмой созыв горсовета по 16 округу. Входил во фракцию партии «Единая Россия». В карточке депутата ранее отмечалось, что он является директором по общим вопросам ООО «Энергомонтаж».

Напомним, в июне стало известно, что депутат горсовета Дмитрий Колпаков досрочно сдает депутатский мандат в связи с переходом на госслужбу. Он занял пост заместителя главы администрации Кировского района. Колпаков избирался в горсовет по 23 одномандатному округу от «Единой России».

Ранее редакция сообщала, что в сентябре пройдут довыборы в горсовет Новосибирска по округу №45.