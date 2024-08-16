До +25 и дожди с грозами ожидают в выходные жителей Новосибирска

В предстоящие выходные в Новосибирске ожидается теплая погода и дожди с грозами.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие субботу и воскресенье воздух в сибирской столице прогреется до +25 градусов. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +14…+16. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 3-8 м/с., при порывах до 13 м/с.

Ночью 17 и 18 августа преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

17 августа по народному календарю — Авдотья Малиновка (Огуречница). В этот день отмечают память святой Евдокии (в русской традиции — Авдотьи), которая жила в 4 веке и была знатной римлянкой. В числе 9 тысяч христиан ее взяли в плен войска персидского царя Сапора. Находясь в плену, святая проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство. За это она подверглась жестоким истязаниям, а потом была обезглавлена.

О том, что русские люди ждали от праздника святой Евдокии, хорошо говорят ее прозвища: Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В эту пору поспевала дикая малина, и крестьяне спешили за дикой ягодой, после чего из нее варили ароматное варенье, делали джемы и компоты. Считалось, что в этот день нужно выпить чашку малинового чая для крепкого здоровья и защиты от болезней.

В день Авдотьи Малиновки на Руси ставили защиту на дом от всякого сглаза и негатива. Для этого собирали зверобой и раскладывали по всем углам. Небольшой букет закрепляли над входной дверью. Наши предки верили, что это надежно защищает жилище от завистников и людей с дурными намерениями.

Считается, что с 17 августа начинаются затяжные дожди.

В народе верили, какая погода будет на Авдотью Малиновку, такой и ноябрь будет. Если день выдался жарким и душным, то это к затяжным мелким дождям. Хороший урожай малины к этому дню — хлеба будет вдоволь.

В этот день стоит отказаться от всяческих финансовых трат и вложений. Любые сделки, намеченные на 17 августа, окажутся провальными и могут даже привести к разорению. Если вы планировали пойти в банк, чтобы открыть вклад или оформить кредит, лучше отказаться от этой затеи. В противном случае деньги покинут ваш дом минимум на 3 месяца. Крупные покупки также лучше отложить хотя бы на одни сутки. Давать в долг, согласно поверью, тоже не стоит. Наши предки считали, что заемщик вас обманет и не рассчитается с вами никогда.