В сибирском РАНХиГС снова «зарплатный» конфликт

Непосредственным поводом для разгорающегося конфликта стало возмущение значительной части коллектива необъективностью директора института Олега Федорова при определении размера премии, говорится в письме, поступившем в редакцию от коллектива СИУ РАНХиГС. Авторы обращения отмечают, что 187 из 595 работников CИУ были лишены премии или получили ее в сокращенном размере.

— Причины такого решения руководство института никак не объяснило, а само назначение премии было произведено с нарушениями действующего положения об оплате труда, которое прямо предписывает определять размер премии на основе служебных записок руководителей структурных подразделений. Однако ни один из руководителей подразделений таких служебных записок не подавал. Не запросив оценку труда работников от руководителей структурных подразделений, пренебрегая нормами положения об оплате труда работников РАНХиГС, директор и его заместители, проработавшие в ВУЗе менее полугода, сами «оценили» труд каждого работника и определили размер премии, — говорят авторы письма.

Представители коллектива вуза поясняют, что конфликт в СИУ начал формироваться сразу после прихода нового руководства. Напомним, Олег Федоров был назначен на свою должность в мае 2020 года после того, как в ноябре 2019 года свой пост покинул предыдущий директор Сергей Сверчков. Его увольнение также было связано с конфликтом, развернувшимся осенью 2019 года, когда значительная часть преподавательского состава обратилась к ректору президентской академии Владимиру Мау, филиалом которой является СИУ, с жалобами на размер и механизмы оплаты труда.

Олег Федоров сменил всех заместителей директора на новых, которые никакой связи с институтом ранее не имевших, заявляют авторы письма. После этого отношения между новым руководством и коллективом начали обостряться.

— Возникли существенные задержки с оплатой труда по договорам ГПХ. Ликвидация факультета заочного дистанционного обучения привела к сокращению набора студентов на заочную форму обучения почти на 800 человек. Резко выросла внеаудиторная нагрузка на преподавателей, — пишут авторы письма. — Предпринятая оптимизация и структурная перестройка вызвали неразбериху в управлении и привели к уходу многих опытных сотрудников. Среди них заведующие кафедрой иностранных языков и кафедрой конституционного и муниципального права. При этом руководство института проявляет очевидное нежелание выстраивать диалог с работниками и объяснять смысл принимаемых им решений. В коллективе нарастает психологическое напряжение и непонимание происходящего.

В результате конфликт вновь вылился в публичную плоскость. Представители вуза, подготовившие обращение в СМИ, заявляют, что нынешний конфликт является более масштабным, чем «восстание доцентов», вспыхнувшее в СИУ РАНХиГС прошлой осенью, поскольку затрагивает интересы не только преподавателей, но и иного персонала, а также студентов и их родителей. Сотрудники подчеркивают, что для отстаивания своих интересов намерены обращаться с жалобами на действия директора в трудовую инспекцию и прокуратуру, а также с исками в суд.

Редакция отправила запрос на комментарий в пресс-службу СИУ РАНХиГС.

Фото из группы РАНХИГС Вконтакте