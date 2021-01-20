Двое новосибирцев претендуют на дипломы думских кандидатов-единороссов

«Единая Россия» запустила программу обучения будущих кандидатов в Госдуму. Для участия в проекте предстоит отобрать 50 «студентов» из разных регионов страны. Как сообщают в федеральном партийном руководстве, для потенциальных кандидатов проведут интерактивные лекции с участием ведущих политологов и социологов страны. С политстартаповцами будут работать директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, исполнительный директор коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгения Стулова и другие эксперты.

— Участников курса ждут тренинги с моделированием реальной избирательной кампании — в том числе в интернете, — сообщается на федеральном единороссовском сайте. — Они примут участие в дебатах, будут работать над продвижением собственных проектов и электоральных стратегий. Участников ждет «домашнее задание» — подготовиться к предварительному голосованию «Единой России» в своем регионе.

Что касается Новосибирской области, то здесь к предварительному голосованию предстоит готовиться двум «студентам» —Всего из региона на конкурс были поданы 50 заявок.

Стоит отметить, что оба «студента» ранее замечены в большой политике не были. В частности, фамилия Игошкиной применительно к избирательной кампании не звучала. А Игорь Диденко к «Единой России» до сих пор имел опосредованное отношение: супруга бизнесмена Ирина Диденко — зампредседателя комитета заксобрания области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности — в текущем созыве представляет «Единую Россию». В прошлом созыве она избиралась от КПРФ.

Насколько активно фамилии участников проекта зазвучат применительно к выборам, станет окончательно известно в конце января по итогам партийной конференции реготделения «Единой России», на которой партийцам предстоит определиться с кандидатами в Госдуму. Однако в настоящий момент пока ни о Диденко, ни об Игошкиной как о потенциальных кандидатах, не слышно ни на одном из четырех избирательных округов. В частности, на округе №135, который сейчас представляет Андрей Каличенко, по информации неофициальных источников, рассматривается кандидатура его бизнес-партнера по ООО «Энергомонтаж», депутата заксобрания Ивана Сидоренко. Не исключен вариант поддержки единороссами на данной территории и другого застройщика — независимого депутата заксобрания, председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова, одержавшего в сентябре убедительную победу над депутатом от КПРФ, советником мэра Андреем Жирновым, которого коммунисты «родного» Заельцовского района снова сватают в депутаты Госдумы, как и пять лет назад.

— По мнению коммунистов Заельцовского района, кандидатом по 135-му Новосибирскому округу должен быть Андрей Жирнов, кандидат в члены ЦК КПРФ, — говорится в материале, размещенном на сайте реготделения КПРФ. — Партийная организация готова активно участвовать в избирательной кампании.

Что касается округа №136, то здесь активную деятельность уже ведет пока еще работающий во фракции ЛДПР в Госдуме, но уже заявивший о переходе в «Единую Россию» Дмитрий Савельев. Предполагается, что он займет место действующего депутата-единоросса Максима Кудрявцева.

Условно «вакантным» остается округ №137, который ранее представлял теперь уже сенатор Александр Карелин. Что касается соперника кандидата-единоросса от КПРФ, то все чаще в неофициальных источниках мелькает фамилия главы Первомайского района Виталия Новоселова. Напомним, что по итогам избирательной кампании 2020 году район показал лучший для коммунистов результат: трое кандидатов получили мандаты горсовета Новосибирска, еще один — заксобрания Новосибирской области.

В то же время теоретически допустим вариант участия в выборах на этой территории Игоря Диденко с возможной поддержкой по линии супруги, избранной в заксобрание на территориях, входящих в состав округа Бердска и Искитима.

— Рядом с купелью с неясными целями собирают подписи за депутата Госдумы Виктора Игнатова, — сообщал вчера НГС. — Новосибирцам предлагают написать свои фамилию, имя, отчество, адрес и телефон на листочке, а за это дают комплект масок и календарик. Здесь же раздают чай и сладости. Импровизированный столик с календариками, буклетами и листами, куда записывают персональные данные людей. Зачем подписи, фамилии и телефоны — не объясняют, на все вопросы вручают в ответ календарик.

Наконец, на округ №138, по всей вероятности, нацелен. Он уже начал активную, по сути, агитационную деятельность. В частности, его агитматериалы присутствовали на новогоднем мероприятии на территории одного из микрорайонов, входящего в состав округа. Также агитация Игнатова «засветилась» и во время крещенских купаний.

Основным соперником Игнатова на округе, вероятнее всего, станет лидер коммунистов Ленинского района, депутат заксобрания Роман Яковлев, пятью годами ранее дебютировавший в качестве кандидата в Госдуму на данной территории.

— Я уверен, что мы объединим усилия и добьемся того, чтобы будущие поколения после выборов-2021 жили в социально ориентированном государстве, — приводит слова Яковлева сайт реготделения КПРФ.

По информации сайта «Единой России», кадровый партийный проект «Федеральный ПолитСтартап» стартовал 2 ноября. Его главная задача — привлечение ярких региональных лидеров для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. В общей сложности организаторы получили 6,7 тысячи заявок из 85 регионов России. Конкурс на место составил 34 человека. Средний возраст участников проекта, прошедших отбор, — 38 лет. При этом самому молодому — 20, а самому старшему — 57 лет. Около четверти из них — женщины. Из 200 человек, вошедших в список, 134 являются депутатами различного уровня. Также свои силы в политике на федеральном уровне готовы испытать учителя, врачи, волонтеры и общественники.