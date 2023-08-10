Пассажиров-матершинников из Тюмени сняли с поезда под Новосибирском

Влюбленная парочка выясняла отношения в вагоне поезда сообщением Москва-Барнаул. Мужчина и женщина не стеснялись в выражениях, чем сильно смущали других пассажиров. Кроме того, от буйных тюменцев явно несло спиртным. Люди пожаловались на неприятное соседство проводникам, а те сообщили об инциденте на ближайшую станцию.

— В дежурную часть ЛО МВД России на станции Барабинск поступило сообщение, о том, что в один из вагонов пассажирского поезда сообщением Москва-Барнаул требуется наряд полиции, в связи с неадекватным поведением пассажиров. Транспортными полицейскими в отношении правонарушителей составлены протоколы, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство». От прохождения медицинского освидетельствования граждане отказались, — прокомментировала представитель УТ МВД по Сибирскому федеральному округу Анна Щербакова.

В итоге 47-летнюю женщину и 49-летнего мужчину оставили трезветь и дожидаться следующего поезда в Татарске.