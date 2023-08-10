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Президент России присвоил почетные звания трем сибирячкам

  • 10/08/2023, 18:27
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Президент России присвоил почетные звания трем сибирячкам
Заслуженными работниками стали два учителя и одна медсестра.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий трём жительницам Новосибирской области.

Высокого знака уважения стали достойны учителя новосибирской гимназии номер 1: преподаватель русского языка и литературы Лилия Костяева, а также педагог по английскому языку Елена Цветкова.  Им присвоено звание — «Заслуженный учитель Российской Федерации».

А звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» удостоилась старшая медсестра Обского психоневрологического интерната Надежда Рыбина.

Редакция Infopro54 от всей души поздравляет сибирячек с почетными званиями и желает им дальнейших профессиональных успехов.

Фото с сайта kremlin.ru

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : учитель президент награда медсестра


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