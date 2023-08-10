Президент России присвоил почетные звания трем сибирячкам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий трём жительницам Новосибирской области.

Высокого знака уважения стали достойны учителя новосибирской гимназии номер 1: преподаватель русского языка и литературы Лилия Костяева, а также педагог по английскому языку Елена Цветкова. Им присвоено звание — «Заслуженный учитель Российской Федерации».

А звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» удостоилась старшая медсестра Обского психоневрологического интерната Надежда Рыбина.

Редакция Infopro54 от всей души поздравляет сибирячек с почетными званиями и желает им дальнейших профессиональных успехов.