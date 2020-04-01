Пассажиров рейса из Таиланда поместили в обсерватор

Новосибирская область выполняет постановление главного санитарного врача России Анны Поповой о дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19. Тем, кто возвращается в страну, теперь необходимо организовать изоляцию и медицинское наблюдение в обсерваторах, сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

— 190 пассажиров рейса, прибывшего сегодня в Новосибирск из Бангкока, разместили в оздоровительных центрах «Обские зори» и «Лунный камень». В том числе жителей других регионов. Там, под медицинским наблюдением, они проведут 14 дней, пока не закончится инкубационный период. Объекты находятся под охраной для соблюдения условий карантина, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для всех следующих рейсов обсерваторы будут организованы по мере поступления информации об их прибытии в аэропорт Толмачево.

В штабе рассказали, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача, расширен список тех, для кого обязательно тестирование на COVID-19. Теперь лабораторные обследования будут делать людям старше 65 лет с респираторными симптомами; медикам, у которых есть риск инфицирования коронавирусом на рабочем месте, – раз в неделю или, при появлении симптомов, немедленно. А также тем, кто находится в учреждениях постоянного пребывания, включая персонал. В домах-интернатах, кадетских корпусах, учебно-воспитательных учреждениях и учреждениях службы исполнения наказаний.

Фото из группы оздоровительного центра «Обские зори» ВКонтакте