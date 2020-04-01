Коммунальные платежи: мягче, но только на время

На период экстренных противовирусных мер будет смягчена система расчетов за коммунальные сервисы, усилена поддержка социально уязвимых групп, а запрос на такую поддержку можно будет сделать бесконтактно — в онлайн-режиме. Об этом было объявлено в ходе брифинга, прошедшего в правительстве Новосибирской области.

Первым делом министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов заявил об абсолютной управляемости ситуации.

— По ресурсоснабжающим организациям все нормально, они работают в полном технологическом цикле, — подчеркнул региональный министр. — Не нужно никуда ходить, все может решаться в дистанционном режиме — по телефону или в онлайне. Управляющие организации тоже работают в линейном режиме. Им направлены рекомендации по усилению санитарной обработки контактных поверхностей. Речь о дверных ручках, о лифтовых и домофонных кнопках и лестничных поручнях. Никаких дополнительных платежей от управляющих организаций выставляться за это не будет. Все входит в состав платы за содержание жилья.

По словам Дениса Архипова, на объявленный период экстренных мер станет гораздо либеральнее диалог властей с должниками по коммунальным платежам.

— Если ситуация по ограничению перемещения граждан и по работе контактных центров не изменится, то могут возникнуть проблемы у граждан, которые пользовались традиционным, контактно-кассовым способом оплаты коммунальных услуг, — констатировал Архипов. — Мы эту проблему осознаем и взаимодействуем со всеми ресурсоснабжающими организациями, начинаем работать с управляющими компаниями. Со стороны всех ресурсоснабжающих организаций понимание достигнуто. Сейчас как раз ведем переговоры о том, чтобы не взимать пени за период просрочки. Более конкретно сказать пока не могу, поскольку сейчас неизвестны сами сроки ограничения. Тем не менее такая работа ведется. Я попрошу людей, привыкших к очной оплате коммунальных услуг, пока никуда не ходить — ни в контактные центры, ни в ресурсоснабжающие или управляющие организации. Если эта ситуация продлится, может возникнуть вопрос о предоставлении льгот по оплате услуг ЖКХ.

По словам второго спикера брифинга, заместителя начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Елены Половниковой, меры социальной поддержки по платежам в коммунальной отрасли в Новосибирской области сейчас предлагаются в двух формах — в виде компенсации и в виде субсидии на оплату содержания жилого помещения и коммунальных услуг.

— Если у получателя компенсации нет просроченной задолженности, то есть задолженности более чем за два месяца, на предоставлении компенсации это никак не отразится, — сказала Елена Половникова. — Даже если он внесет платеж за март позже десятого числа, компенсация будет все равно предоставлена. Если по каким-то причинам задолженность все-таки возникла и компенсация за услуги временно не предоставляется, при погашении этой задолженности или при заключении с исполнителем услуги соглашения о погашении долга выплата компенсации возобновится, с сохранением периода. Льготник ничего не потеряет.

Субсидии — это, как разъяснила Елена Половникова, мера, которая зависит от совокупного дохода, для ее предоставления необходимо обращаться раз в полгода. На территории Новосибирской области с 2008 года принято решение о том, что одиноко проживающим пенсионерам и семейным парам, состоящим только из пенсионеров, субсидия предоставляется в автоматическом режиме. Поэтому если у людей из целевой группы (она же — группа риска) в марте закончился период субсидии, очно обращаться за очередной субсидией теперь нет необходимости — эта субсидия им будет назначена в автоматическом режиме.

— Все необходимые данные мы запросим в электронном виде, — добавила Половникова. — Если же речь идет о трудоспособных получателях субсидий, чьи доходы в электронном запросе мы сверить не можем, то им можно обращаться дистанционно. Наши центры социальной поддержки населения, обеспечивающие предоставление компенсаций и субсидий, работают в штатном режиме. Тем не менее мы рекомендуем гражданам лично в центры не обращаться. Все возникающие вопросы можно решать по телефону горячей линии министерства, либо по телефонам Центра социальной поддержки.

Заявление на предоставление субсидий на очередной период можно отправить либо через портал госуслуг, либо по электронной почте центра, обслуживающего район проживания. Если каких-то документов не хватило, центр имеет право отложить рассмотрение этого заявления на месяц, но с сохранением срока предоставления субсидий. Учитывая нынешние ограничения на перемещения, торопиться с подачей запроса субсидии через центр не нужно. Эти вопросы каждый может решить индивидуально и дистанционно.

Как отметил Денис Архипов, в сельских районах области есть территории, где 100% коммунальных платежей взимаются через кассы с окошком в загородке, но в Новосибирске на онлайновые платежи приходится более половины.

— Доля людей, дистанционно оплачивающих услуги ЖКХ, растет с каждым годом, — сказал Архипов. — Я прошу людей с такими навыками помогать своим старшим родственникам и знакомым: либо научить их дистанционной оплате, либо побыть помощником в процессе такого платежа. Но не допустить, чтобы пожилые шли в места очной оплаты, чтобы подвергали себя эпидемическому риску. Тем более что такие попытки сейчас попросту бесполезны — все в стоп-режиме, на ограничении.

Московский опыт (приостановку взносов на капремонт) спикеры обозначили интересным и заслуживающим изучения, но это пока сугубо предположительный вариант.

— Все зависит от того, насколько длительным будет особый режим, — резюмировал Денис Архипов.

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