Пассажирский самолет Ан-24 разбился в Амурской области

24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск – Тында с промежуточной посадкой в Благовещенске. Воздушное судно ушло на второй круг, с ним пропала связь. На борту находились 49 человек, включая пять детей и шесть членов экипажа. Обломки самолета были обнаружены в 15 км от города Тында. Выживших нет, сообщили в экстренных службах.

Позже стало известно, что самым маленьким пассажиром оказалась годовалая малышка Камилла К. Она летела вместе с мамой. Также на борту самолета находился известный торакальный хирург, онколог Леонид Майзель.

Среди возможных причин крушения — человеческий фактор и техническая неисправность. Кроме того, в день трагедии в Тынде была низкая облачность и дождь. Сообщалось, что из Благовещенска самолет вылетел с задержкой.

На момент авиакатастрофы воздушному судну было почти 50 лет.

После авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье, касающейся нарушения правил безопасности полетов, что привело к гибели более трех человек. Расследование взяло на себя Тындинское следственное управление на транспорте СК России.

Межгосударственный авиационный комитет также начал свое расследование. О катастрофе сообщили президенту России Владимиру Путину.

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