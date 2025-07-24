Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках

Новосибирцы, как и жители других регионов, все чаще совершают покупки в интернете, не выходя из дома. Поэтому отключения электроэнергии, даже временные, могут доставить им немало хлопот. Горсайт узнал, как часто происходят подобные случаи в аптеках города.

— Такое может случиться в любой аптеке: сервер завис, программа не работает, невозможно отсканировать товар. Никто от этого не застрахован. Любой розничный магазин может оказаться в подобной ситуации, — рассказала изданию Горсайт директор муниципальной аптеки Ольга Елисеева.

Она добавила, что о плановых отключениях электроэнергии обычно известно заранее, и покупателю сообщают о времени подключения. В случае аварийного отключения, по словам эксперта, придется подождать и прийти позже.

Ранее редакция сообщала о том, что на сбой в работе интернета пожаловались жители двух районов Новосибирска. Сбои произошли у большинства операторов связи.