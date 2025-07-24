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Отстранённый от должности Вячеслав Зарубин ушел в отпуск

  • 24/07/2025, 17:30
Автор: Оксана Мочалова
мэрия Новосибирска
Исполняющим обязанности замначальника земельного департамента назначен Максим Бубенков

Заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений —начальник управления по земельным ресурсам мэрии Вячеслав Зарубин, которого накануне суд отстранил от должности, сейчас находится в отпуске.

— В настоящее время заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений – начальник управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска Вячеслав Зарубин находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, — заявила Сибкрай.ru заместитель начальника департамента информационной политики Анна Дюкарева.

По ее словам, информации о решении суда и вступлении его в законную силу в мэрию не поступало. Не комментируют в городской администрации и информацию об обвинении Зарубина в злоупотреблении должностных полномочий.

Исполняющим обязанности замначальника земельного департамента на период отпуска Зарубина назначен начальник отдела обеспечения кадастрового учёта Максим Бубенков.

Напомним, накануне Центральный районный суд Новосибирска временно отстранил Вячеслава Зарубина от должности. Его подозревают в превышении полномочиями. Чиновник находится под подпиской о невыезде.

Ранее редакция сообщала, что суд заочно арестовал экс-совладельца новосибирского магазина «Бахетле». Евгений Насоленко находится в международном розыске.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : назначение арест чиновника


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