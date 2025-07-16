Стали известны подробности ДТП с семью жертвами под Новосибирском

Семь человек погибли в ДТП в Краснозерском районе под Новосибирском. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В аварии пять человек скончались на месте, еще двое умерли в больнице. Один ребенок госпитализирован. Состояние средней степени тяжести. Его готовят к эвакуации в Новосибирск вертолётом санавиации.
По предварительным данным ГУ МВД России по Новосибирской области, 39-летний водитель на Suzuki СХ4 выехал на встречную полосу на 291 километре трассы, обгоняя другой автомобиль. Там он столкнулся с Toyota Sprinter, который ехал навстречу.
Прокурор Краснозерского района Новосибирской области выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.
Прокуратура следит за выяснением всех деталей произошедшего.
Ранее редакция сообщала о том, что взрыв в многоквартирном доме произошел в поселке под Новосибирском. Он обрушил второй этаж многоквартирного дома.
Источник фото: прокуратура по Новосбиирской области
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