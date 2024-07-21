Пассажиры S7 не могут улететь в Сочи из-за сбоя в системе

Сбой электронный системы регистрации на рейс до Сочи оставил без отпуска несколько пассажиров авиакомпаии S7 21 июля.

Программа показала, что на борту закончились места, а в это время в салоне оставались еще свободные кресла.

― По факту сбоя в работе системы регистрации пассажиров на рейсы авиакомпании «Сибирь» из международного аэропорта Толмачево в г. Сочи Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, ― прокомментировали в прокуратуре.

Надзорное ведомство проконтролирует вопросы организации перевозок детских групп на всех туристических направлениях.

Находящиеся в аэропорту люди сообщают, что сбой также произошел перед вылетом еще нескольких рейсов, например, в Иркутск и Братск.