Семья с двумя детьми перевернулась на Шевроле в Новосибирске

Серьезная авария произошла в Ленинском районе Новосибирска на улице Станиславского. Водитель автомобиля Ауди А4 перестраивался с левой полосы на правую и столкнулся с Шевроле, которым управлял 34-летний мужчина.

― После удара автомобиль Шевроле совершил опрокидывание. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены трое пассажиров: 35-летняя женщина, 5-летний мальчик и 6-летняя девочка. Дети перевозились в детских удерживающих устройствах, ― прокомментировали в Госавтоинспекции Новосибирска.

На месте аварии работал экипаж ДПС, который устанавливал все обстоятельства произошедшего. Несколько часов движение по улице Станиславского было затруднено.