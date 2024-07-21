Семья с двумя детьми перевернулась на Шевроле в Новосибирске

Серьезная авария произошла в Ленинском районе Новосибирска на улице Станиславского. Водитель автомобиля Ауди А4 перестраивался с левой полосы на правую и столкнулся с Шевроле, которым управлял 34-летний мужчина.
― После удара автомобиль Шевроле совершил опрокидывание. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены трое пассажиров: 35-летняя женщина, 5-летний мальчик и 6-летняя девочка. Дети перевозились в детских удерживающих устройствах, ― прокомментировали в Госавтоинспекции Новосибирска.
На месте аварии работал экипаж ДПС, который устанавливал все обстоятельства произошедшего. Несколько часов движение по улице Станиславского было затруднено.
Источник фото: ГАИ Новосибирска.
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