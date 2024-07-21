В Новосибирске девушка упала с 13 этажа, отряхнулась и пошла дальше

В социальных сетях активно обсуждают происшествие у дома на улице Аэропорт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение с высоты 13-го этажа молодой сибирячки. На кадрах видно, как девушка в черном топе и юбке приземляется на газон. Через несколько секунд она поднимается как ни в чем не бывало.

Шокирующие кадры облетели интернет и пользователи были озадачены одни вопросом ― жива ли пострадавшая? В такое чудесное спасение людям верится с трудом. В комментариях они активно обсуждают случившееся.

― Женщина-кошка. ― Такое даже в цирке не покажут. ― Окна мыла и свалилась. ― У нее просто болевой шок был. ― Девушка жива, в больнице. Переломов нет, ушиб лёгких, ну и синяк, так сказать, на переднюю часть тела, лица.

В МВД уточнили, что сообщений о данном происшествии в дежурной части зарегистрировано не было. Из медицинского учреждения информация тоже не поступала в полицию.

Остается надеяться, что с пострадавшей сейчас все в порядке и ее жизни ничего не угрожает.