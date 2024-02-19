Патриарх Кирилл: у людей, имеющих власть, развивается очень много пороков

После литургии в Троицком храме в Реутове Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что утрата критического отношения к себе — основной грех людей во власти, передает агентство ТАСС.

По словам представителя РПЦ, бывает, что люди, наделенные властью, «завышают как бы свое значение […] и теряют критическое отношение к себе».

— Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит, и эту как бы свою должностную позицию человек относит не столько к тому, что он занимает это место, а к своей собственной личности, — подчеркнул патриарх Кирилл и добавил, что на фоне влияния этих факторов и подобной логики действий у людей во власти появляется много пороков.

Отмечается, что заявления патриарха призваны привлечь внимание к этическим аспектам осуществления власти, а также напомнить о важности ответственного и справедливого поведения в сфере госуправления.

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