Никольская площадь появилась около Вознесенского собора в Новосибирске

По итогам общественного голосования, которое проходило на Госуслугах до 14 февраля, было принято решение о присвоении названия площади около Вознесенского собора.
Как отметили в Новосибирской митрополии, прошлым летом на этом участке был установлен памятник Чудотворцу. Его освятили в канун празднования 130-летия Новосибирска.
— Предложение о присвоении названия Никольская площадь территории вокруг памятника поступило в мэрию Новосибирска от Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, — рассказали в митрополии.
Напомним, что в этом году реконструкция данной территории расширится до Нарымского сквера.
Ранее редакция сообщала о том, что парковка у новосибирского цирка станет пешеходной.
Фото со страницы Новосибирской Митрополии в Телеграм.
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