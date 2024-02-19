Никольская площадь появилась около Вознесенского собора в Новосибирске

По итогам общественного голосования, которое проходило на Госуслугах до 14 февраля, было принято решение о присвоении названия площади около Вознесенского собора.

Как отметили в Новосибирской митрополии, прошлым летом на этом участке был установлен памятник Чудотворцу. Его освятили в канун празднования 130-летия Новосибирска.

— Предложение о присвоении названия Никольская площадь территории вокруг памятника поступило в мэрию Новосибирска от Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, — рассказали в митрополии.

Напомним, что в этом году реконструкция данной территории расширится до Нарымского сквера.

Ранее редакция сообщала о том, что парковка у новосибирского цирка станет пешеходной.