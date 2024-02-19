Участник СВО погасил долг по алиментам под Новосибирском

50-летний боец из Бердска, находящийся в зоне СВО, выплатил долг по алиментам в 234 тысячи рублей.
— В отношении жителя Бердска, лишенного родительских прав, возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Сумма долга составила 234 тысячи рублей, — сообщили в ФССП по Новосибирской области.
Приставы оперативно нашли счета у мужчины и направили постановление в банк об удержании средств в пользу опекуна ребенка.
Через неделю на счет отделения пришли сначала 168 тысяч рублей, а еще через неделю — 28 тысяч рублей. Заключительный перевод состоялся еще через пару недель.
— Этих денег оказалось достаточно для полного погашения долга, — отметили в сообщении.
Опекун, как только получил деньги, позвонила приставам и сообщила, что отец ребенка находится в зоне СВО. Также она отказалась от исполнительного производства, так как претензий к бывшему алиментщику уже не имеет.
— Известно, что сыну бойца в мае исполнится 18 лет, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский артист задолжал 2 млн алиментов своей дочери.
Фото: freepik.com — ededchechine
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