Участник СВО погасил долг по алиментам под Новосибирском

50-летний боец из Бердска, находящийся в зоне СВО, выплатил долг по алиментам в 234 тысячи рублей.

— В отношении жителя Бердска, лишенного родительских прав, возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Сумма долга составила 234 тысячи рублей, — сообщили в ФССП по Новосибирской области.

Приставы оперативно нашли счета у мужчины и направили постановление в банк об удержании средств в пользу опекуна ребенка.

Через неделю на счет отделения пришли сначала 168 тысяч рублей, а еще через неделю — 28 тысяч рублей. Заключительный перевод состоялся еще через пару недель.

— Этих денег оказалось достаточно для полного погашения долга, — отметили в сообщении.

Опекун, как только получил деньги, позвонила приставам и сообщила, что отец ребенка находится в зоне СВО. Также она отказалась от исполнительного производства, так как претензий к бывшему алиментщику уже не имеет.

— Известно, что сыну бойца в мае исполнится 18 лет, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский артист задолжал 2 млн алиментов своей дочери.