Патруль вневедомственной охраны задержал сына-убийцу под Новосибирском

Трагедия произошла в поселке Пушной Черепановского района. Расправу над своим отцом учинил пьяный сын.

― В отделение вневедомственной охраны поступило сообщение из полиции о том, что в квартире одного из домов поселка Пушной совершено убийство. По указанному адресу была незамедлительно направлена ближайшая группа задержания. Прибыв на место, сотрудники скрутили 28-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в убийстве своего отца. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть 47-летнего потерпевшего от ножевого ранения в живот, ― сообщили в пресс-службе Росгвардии.