Малыши тамаринов вышли на публику в новосибирском зоопарке

Папа малышей эдиповых тамаринов показал пополнение посетителям зоопарка. Видео малышей выложила частая посетительница Анна Новикова на свой странице в YouTube.

На кадрах, снятых сибирячкой, видно, что сначала папа, в окружении старших сыновей, тщательно приводит себя в порядок. Скромничая, он отвернулся от посетителей. Но процесс нарушает его ребенок, который тоже требует внимания. Он, ловко взобравшись на отца, обхватил его всеми лапками. После этого малыш начинает елозить у него на спине. По соседству, на одном из двух охранников-братьев, такой же маневр проделывает и другой детеныш.

Наконец, закончив прихорашиваться, отец решил повернуться к посетителям. Затем он подбирается ближе к гостям зоопарка, с ребенком на спине. Малыш тоже проявляет заботу о родителе, и аккуратно начинает вылизывать хохолок на голове отца. Семейная прогулка умилила всех присутствующих, тем более, что крошечные зверьки не часто радуют публику своими играми.

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