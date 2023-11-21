В Госдуме хотят запретить деятельность «специалистов» паранормальных услуг

По словам депутата Госдумы Александра Спиридонова, законодатели рассматривают возможность «запрета деятельности колдунов, ведьм и прочих шарлатанов», пишет «РГ».

Кроме того, он подчеркнул важность именно запрета, а не просто регулирования подобной деятельности. Так как регулирование равно признанию работы магов, что только поспособствует увеличению числа мошенников.

Однако глава Ассоциации астрологии и магии, парапсихолог, астролог Виктор Богданов, работающий под псевдонимом Павсекакий, уверен, что в случае введения запрета бюджет недополучит значительный объем налогов.

— Мы когда-то считали, что в общей сложности бюджет не досчитается 2,5 млрд рублей. <…> Это финансовый вопрос, а есть еще и другой момент. Он связан с тем, что у нас есть целые регионы, в которых в случае болезни ребенка к нему не пустят врача, пока местный шаман не разрешит подойти врачам к ребенку. Поэтому запрет магов, запрет шаманов, запрет астрологов, парапсихологов на территории России — эта инициатива бесперспективна, — заключил Виктор Богданов.

В свою очередь, депутат Спиридонов добавил, что на сегодняшний день в крупных городах все больше появляются учебные заведения, обучающие магии, и вместо того чтобы «регулировать магию», важно направить усилия на развитие отечественного образования и науки.

Ранее редакция сообщала, что в России могут запретить https://infopro54.ru/news/v-rossii-mogut-zapretit-oskorbitelnye-nazvaniya-naselennyx-punktov/ оскорбительные названия населенных пунктов.