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Павел Гудимов: Единственный налог, под который подпадают майнеры, — налог на прибыль

Не исключено, что участники криптоиндустрии попытаются использовать схемы по возврату НДС
  • 06/12/2024, 14:00
Автор: Юлия Данилова

Директор по развитию Российской ассоциации криптоэкономики Павел Гудимов в рамках первого форума по криптовалютам и блокчейну Crypto Siberian, который прошел в Новосибирске, рассказал Infopro54 о специфике налогообложения крипторынка:

Павел Гудимов, директор по развитию Российской ассоциации криптоэкономики— В конце ноября было опубликовано решение о том, как будет работать налоговый механизм в криптоиндустрии. В частности, в нормативных документах говорится, что майнинг и добытый биткойн НДС облагаться не будут. Единственный налог, под который подпадают майнеры, — это классический налог на прибыль. Для упрощенки в текущей итерации Налогового кодекса РФ это 6%. Такая история подходит небольшим майнерам. Однако, говоря о налогообложении, всегда нужно исходить из оптимизации бизнес-процессов. Поэтому многое будет зависеть от того, что майнит предприниматель.

  • Есть майнинг, который предполагает, что доходная часть составляет примерно 30% от общего вала добываемого биткоина. Все остальные деньги расходуются на покупку электричества. Если мы возьмем 25% от 30%, то получим примерно 7,5%. Большой бизнес, который не захочет усложнять налоговую отчетность, пойдет по классической системе налогообложения, то есть будет платить примерно 7,5% от вала и спокойно существовать.
  • Есть, например, майнинг Dogecoin. Фронтменом этой валюты является Илон Маск. Ее майнинг на современном оборудовании потребляет электричества на 8% от общего вала. Соответственно, на доход приходятся 92%. В такой ситуации большинство майнеров предпочтут пойти на упрощенную систему налогообложения.

Понятно, что со вступлением в силу нового законодательства в РФ, скорее всего, возникнут истории с дроблением бизнеса. Не нужно питать иллюзий, что бизнес не будет это делать. С другой стороны, большая часть комьюнити, в котором я общаюсь, входит в майнинг на очень большую сумму денег. Например, я знаю, что идут переговоры о продаже ASIC на 500 миллионов долларов одному покупателю. Майнеры такого разряда даже не раздумывают о вопросе — платить налоги или не платить, вставать в реестр или не вставать. Они идут и делают, так как боятся потерять деньги. Размышления возникают у людей, которые входят в майнинг с суммами на 100-200 тысяч долларов и пока не понимают, захочет ли их искать контролирующий орган. Не нужно забывать о том, что русские люди всегда рассчитывают немножко на авось. Вот такая у нас, россиян, логика. С другой стороны, и у таких инвесторов страх потерять деньги может оказаться выше, чем жажда наживы при уходе от уплаты налогов, и они пойдут официально регистрироваться.

В любом случае, на мой взгляд, важно понимать, что позиция государства к майнерам сегодня как никогда лояльна. В становлении закона о легализации майнинга в России и урегулировании этого рынка ключевую роль сыграла именно санкционная история против нашей страны. Сегодня майнер является одним из поставщиков ликвидности для трансграничных платежей. Именно поэтому стратегическая задача государства — не задушить майнинг налогами, а получить дополнительный работающий финансовый инструмент. Это выражается и в том, что представители власти прислушиваются к аргументами игроков криптоиндустрии. Ни разу не было такого, чтобы нам отказали при наличии достаточных доводов. То есть у нас выстроен именно диалог, и власть не пытается тянуть одеяло только на себя. Сегодня уже устаканился круг лиц, с которыми криптоиндустрии есть смысл общаться, так как они действительно на что-то влияют. Как это ни странно, но депутатов Госдумы в этом списке нет. Становление закона о легализации майнинга — это полностью инициатива именно исполнительной власти, которая сформировала и продвинула свое мнение о том, как этот закон должен работать.

Безусловно, и в нашей отрасли есть те игроки, кто не очень адекватен и не понимает, почему они сейчас должны платить налоги. На мой взгляд, такая позиция по меньшей мере странная. А почему все должны платить налоги?

Кстати, хочу обратить внимание участников рынка на один важный нюанс: налоговая предупреждает, что нельзя связывать два разных бизнеса при налогообложении майнинга.

Для предпринимателей, которые занимаются, например, классическим производством и майнингом, было бы классно оптимизировать через майнинг свою налоговую составляющую. Но налоговая заявляет, что этого не допустит и заставит бизнес вести налоговый учет раздельно. Так что если у вас есть строительный бизнес или производственный, то вы платите свой НДС отдельно. А тот НДС, который вы фактически заплатили на майнинге, приобретая оборудование и оплачивая «розетку», к сожалению, уходит в никуда.

Уверен, что некоторые игроки станут предпринимать попытки налоговой оптимизации с НДС. Насколько они будут эффективны — покажет время. Майнеры готовы к разным сценариям. Некоторые мечтают, что им в очередной раз удастся «пропетлять», но не факт, что получится.

Автор фото: Студия DEMLABS, предоставлено организаторами форума Crypto Siberian.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : налоги майнинг СоцПост криптоиндустрия Crypto Siberian


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