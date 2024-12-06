График работы транспорта на новогодние праздники сообщила мэрия Новосибирска

С приближением новогодних праздников во всех районах Новосибирска жителей ждёт множество увлекательных мероприятий. Чтобы обеспечить комфортное передвижение горожан, были внесены изменения в график работы общественного транспорта.
Как рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, с 29 декабря по 8 января муниципальный транспорт и метрополитен будут работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь метро будет открыто до 2:00.
Открытие ёлок запланировано на 21 и 22 декабря. 4 января в парке «Арена» состоится Сибирский конкурс снежных скульптур. В этот же день в Новосибирске отметят день рождения снежной скульптуры, которая стала символом Новосибирска.
7 января на уличных площадках будет организована программа «Рождество».
Ранее редакция сообщала о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря. В этом году он посетит 63 города.
Источник фото: пресс-служба мэрии, из телеграм-канала Максима Кудрявцева.
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