График работы транспорта на новогодние праздники сообщила мэрия Новосибирска

С приближением новогодних праздников во всех районах Новосибирска жителей ждёт множество увлекательных мероприятий. Чтобы обеспечить комфортное передвижение горожан, были внесены изменения в график работы общественного транспорта.

Как рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, с 29 декабря по 8 января муниципальный транспорт и метрополитен будут работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь метро будет открыто до 2:00.

Открытие ёлок запланировано на 21 и 22 декабря. 4 января в парке «Арена» состоится Сибирский конкурс снежных скульптур. В этот же день в Новосибирске отметят день рождения снежной скульптуры, которая стала символом Новосибирска.

7 января на уличных площадках будет организована программа «Рождество».

Ранее редакция сообщала о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря. В этом году он посетит 63 города.