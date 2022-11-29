Декабрь-2022: что изменится в российских законах

Контакт с гражданами через соцсети

Государственные органы, органы местного самоуправления, а также подведомственные организации и суды теперь обязаны вести паблики в соцсетях. Такой закон вступает в силу 1 декабря.

Предполагается, что госучреждения будут размещать в соцсетях отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, отвечать на вопросы граждан. А также указывать актуальные контактные данные — адрес электронной почты и номера телефонов.

Страницы в соцсетях у многих ведомств и чиновников были и раньше, но их создание и ведение до сих пор не было обязанностью. В постановлении правительства на данный момент упоминаются лишь отечественные «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Определены правила ГИС в сфере градостроительной деятельности

1 декабря 2022 года вступает в силу постановление правительства РФ от 28 сентября 2020 года «О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации». Документ определяет правила функционирования системы. Интеграция государственной ГИСОГД с региональными и другими информационными системами обеспечит полноценный обмен информацией об объектах капитального строительства между информационными системами различных уровней.

Предполагается, что переход всех участников строительной отрасли по всему циклу процессов на единую государственную цифровую платформу поспособствует развитию конкуренции в части строительства. Кроме того, перевод всего взаимодействия бизнеса и власти в цифровой формат позволит исключить человеческий фактор из процессов принятия решений и сделает его прозрачным.

Операторы связи отчитаются перед Роскомнадзором

С декабря текущего года операторы связи обязаны ежегодно представлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности в электронной форме. В нем должна будет содержаться информация о сети связи, об используемых таким оператором средствах связи в составе сети связи, а также об оказанных услугах. Закон об этом вступает в силу с 1 декабря.

Жидкости для вейпов промаркируют

С 15 декабря в России вводится обязательная маркировку вейпов. Как уточнили в Минпромторге, введение маркировки предусматривается для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования. Многоразовые электронные устройства, которые нагревают указанные жидкости или генерируют из них, например аэрозоль, не будут подлежать маркировке.

Изначально маркировка должна была вводиться с ноября, но процедуру перенесли на полтора месяца.

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков.

Лицензия на сыры и напитки из Сербии

До 20 декабря 2022 года Минэкономразвития РФ распределит между участниками ВЭД квоты на 2023 год на импорт сыров, спиртовых настоек и сигарет из Сербии. Лицензии на импорт этой продукции будут выдавать с 23 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Отмечается, что на принятие решения о выдаче лицензии будет уходить до 15 рабочих дней.

Условия для получения господдержки МСБ станут мягче

По действующему законодательству ИП или небольшая организация, нарушившая порядок и условия получения государственной помощи, на 3 года теряет право обращаться за любой другой господдержкой. Например, если компания нецелесообразно израсходовала субсидию от государства, то получить кредит по льготной ставке она уже не может.

С 26 декабря 2022 года это условие смягчат. Срок отказа сократят до 1 года, но только при условии, что нарушение было незначительным и вовремя устранено по согласованию с органом, предоставившим поддержку.

Удар по «дешевой» ипотеке

С 1 декабря 2022 года Банк России ужесточает регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом (не выше 10%) на первичном рынке. Регулятор установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях в 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика. Во II квартале текущего года банки практически не предоставляли кредиты по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом менее 10%. Их доля составила 0,3% в I квартале — 2,6%.

— В последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. При этом исторические данные банков показывают, что заемщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска, — отмечает регулятор.

Повышение коэффициента риска, требует у банков больше капитала на выдачу займа, поэтому они будут реже одобрять займы с низким первоначальным взносом или предлагать более высокие ставки по ним.

По мнению экспертов, повышая коэффициент риска по ипотеке с первым взносом до 10%, ЦБ стремится избежать ипотечного пузыря — ситуации, когда многие заемщики не могут вернуть кредит и не способны компенсировать расходы банка залоговым объектом недвижимости либо другим имуществом. Развитие такой ситуации чревато кризисом на рынке недвижимости.

Напомним, что до сих пор под вопросом и продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7%, срок действия которой заканчивается 31 декабря текущего года. Минфин выступает против продления госпрограммы, там уверены, что первичный рынок жилья в господдержке больше не нуждается. Между тем эксперты полагают, что прекращение действия госпрограммы обрушит спрос на новостройки, а значит, и цены на них.

В квартирах разрешили строить хаммамы

Хаммамы и инфракрасные кабины разрешено устанавливать в квартирах многоэтажных зданий с 1 декабря 2022 года. Соответствующие коррективы внесены в приказ МЧС России. Запрет на оборудование в квартирах бань и саун сохраняется.

Также в министерстве уточнили, что в жилых помещениях запрещено размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел.

Досрочная индексация тарифов ЖКУ для населения

С 1 декабря, на 7 месяцев раньше намеченного срока, пройдет очередная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В нынешнем году тарифы ЖКУ будут повышены дважды: первая индексация была 1 июля, повторная — 1 декабря. При этом последние почти 10 лет тарифы на ЖКУ повышались только раз в год — за исключением 2019 года. Тогда это объясняли тем, что государство на 2% повысило НДС — и монополисты потребовали от правительства компенсации. Сегодня перенос сроков индексации объяснили необходимостью «обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ». Изменение стоимости затрагивает холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора.

В Новосибирской области электроэнергия для городского населения будет стоить 3,36 рубля с НДС (+9%), холодная вода — 23,96 рубля (+12%), водоотведение — 19,39 рубля (+17%), тепло — 1873,08 рубля (+11,9%), таким образом рост составит больше установленного предельного максимума. Начальник департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров подчеркнул, что в Новосибирской области цены на коммунальные услуги по-прежнему остаются одними из самых низких в России.

Руководитель тарифного департамента заверил, что в 2023 году тарифы не будут изменяться или индексироваться, то есть все они останутся неизменными, как минимум, до 2024 года.

Напомним, что с 1 июля 2022 года тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области выросли на 5,2%. Это была максимальная планка, утвержденная правительством России.

Газ тоже станет дороже

ФАС России предложила проиндексировать с 1 декабря оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8,5%. В Минэкономразвития отметили, что это необходимо для обновления инфраструктуры газовой отрасли и продолжения программы газификации.

При этом в министерстве обратили внимание, что в следующие полтора года тарифы на ЖКУ для населения менять не будут — новая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.

Прокурорская проверка снизила «мусорный» тариф

Не обошлось без сюрпризов. В Новосибирской области с 1 декабря примерно на 13% снизится тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Напомним, в феврале 2022 года заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин в ходе своего визита в Новосибирск поручил прокурору области разобраться с резким ростом тарифа на вывоз мусора в регионе. В ходе проверки выяснилось, что затраты на вывоз мусора, начиная с 2019 года, завышались со стороны регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск». Общая сумма подлежащих исключению расходов из выручки регоператора насчитывает почти 2,2 млрд рублей. Средняя фактическая стоимость транспортирования кубометра ТКО составила 244,22 рубля, тогда как текущий тариф на вывоз мусора в Новосибирской области составляет 462,48 рубля за кубометр.

Таким образом, с учетом снижения тарифа на 13%, плата для жителей многоквартирных домов будет около 79 рублей с человека вместо 91,72 рубля. Результаты прокурорской проверки были направлены в областной департамент по тарифам и ФАС.

При этом в стране уже был аналогичный прецедент. В 2020 году Арбитражный суд России поддержал позицию ФАС, которая потребовала отменить незаконно установленный «мусорный» тариф в одном из регионов, где потребители оплачивали услуги по завышенным ценам. После вмешательства антимонопольной службы тариф был снижен сразу на 17%.

Напомним, в декабре 2021 года «Экология-Новосибирск» (входит в группу «ВИС») обратилась в арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве, указав на наличие задолженности в размере около 1,9 млрд рублей, основная часть — перед перевозчиками за услуги по транспортировке ТКО. По решению арбитражного суда в октябре 2022 года в компании введено внешнее управление.

Что с тарифами на проезд в транспорте?

В Новосибирске планируется повышение тарифов и на транспорте. По закону цены на проезд повышают не чаще, чем раз в год, поэтому новые расценки могут быть установлены уже в конце 2022 года (в прошлом году новые тарифы приняли 15 декабря).

Напомним, что в апреле текущего года региональным парламентом был принят закон, по которому мэрия Новосибирска будет самостоятельно назначать цены на проезд в общественном транспорте. За департаментом по тарифам Новосибирской области остается метрополитен, железнодорожный транспорт (городская электричка) и областной транспорт. Перевозчики на маршрутных такси устанавливают тарифы самостоятельно.

— Установить и ввести в действие с 15 декабря 2022 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 30 рублей за одну перевозку, — говорится в проекте постановления.

На сайте правовой информации размещен проект постановления правительства Новосибирской области «Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок». Согласно документу стоимость одной поездки в метро может увеличиться до 30 рублей вместо 27 рублей, действующий на сегодняшний день.

Стоимость разовой поездки в общественном транспорте также планируется поднять с 15 декабря. Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин утверждает, что повышение тарифов на рубль не поможет улучшить ситуацию с транспортным обслуживанием новосибирцев. По его словам, реальная себестоимость перевозок у большинства перевозчиков превышает 30 рублей, а у некоторых — 40 рублей за поездку.

В настоящее время стоимость одного проезда в метро составляет 27 рублей, в автобусе — 26 рублей, в троллейбусе и трамвае — 25 рублей.

Прямые рейсы в Мьянму

Новосибирцам с 1 декабря открывается новая страна для путешествий. Национальная авиакомпания Мьянмы возобновит полеты из крупного города Мандалай в 6 российских городов, среди которых будут Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Иркутск, Чита и Улан-Удэ. Время в пути до азиатской страны займет в среднем 5-5,5 часа в зависимости от аэропорта отправления. Еженедельные прямые авиарейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A319 вместимостью 130 мест.

Медицина по штрих-коду

В системе обязательного медицинского страхования (ОМС) с началом зимы также произойдут изменения. Медицина у нас в стране бесплатная. Но чтобы подтвердить свое право на ее получение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (поликлиниках, больницах), пациенты должны были предъявить свой бумажный полис ОМС. С декабря 2022 года данные о полисах ОМС будут вноситься в единый реестр застрахованных лиц. Формироваться он будет на основании записей территориальных фондов ОМС — сведений, предоставляемых госорганами, включая ЗАГС. Предполагается, что с получением цифрового полиса ОМС больше не нужно будет носить с собой бумажный или пластиковый документ. Любая медицинская организация получит доступ к единой электронной базе данных, поэтому при посещении врача понадобится только документ, удостоверяющий личность: паспорт для взрослых граждан или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. И даже если пациент забудет гражданский паспорт, достаточно предъявить штрих-код на смартфоне.

Ранее редакция сообщала, что власти Новосибирской области продлили действие налоговых мер поддержки предпринимателей на один год.