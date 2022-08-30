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Пчеловодов подвела скрытность

  • 30/08/2022, 17:28
Автор:
гибель пчел
Предприниматели, не желающие официально регистрироваться, не смогли вовремя получить информацию об обработке полей ядохимикатами и предотвратить гибель пчел.

— Тема массовой гибели пчел для Новосибирской области актуальна и возникает не первый год, — констатировал на пресс-конференции заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе. — Как показывает практика, гибель пчел связана с тем, что они попали на рапсовые поля, которые являются очень хорошими медоносами. Пчеловоды стремятся получить легкий мед с таких полей, так как пчелы на них берут хороший взяток. Но чтобы получить качественный рапс, его нужно обрабатывать ядохимикатами.

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Он пояснил, что после жалоб пчеловодов специалисты службы выезжали на поля и осматривали пасеки.

— Мы отбирал пчел, проводили исследование причин гибели на предмет заразных болезней. Ничего не выявлено. Сейчас наша областная лаборатория занимается исследованием пчел на отравление ядохимикатами. На 90% можно сказать, что причина массовой гибели пчел — отравление ядохимикатами, которые применялись на рапсе, — говорит Гоппе.

Эксперт также заявил, что большая часть пчеловодов, к которым приезжала ветслужба, не состоят на учете в управлении ветеринарии. Регистрация такого вида деятельности сейчас носит заявительный характер. Далеко не все предприниматели идут на получение ветпаспорта пасеки, так как это требует обязательного прохождения обследования пасеки 2 раза в год, также требуется сдавать продукцию на определение ее качества.

— Ветслужба и администрации районов предупреждали пчеловодов, что будет обработка полей. Кто-то не получил информацию, так как не был доступен, некоторые сетовали на то, что им некуда вывезти ульи, что они не могут их закрыть на такое длительное время. А кто-то вывез на 7-10 км от полей и спас пчел, — комментирует Владимир Гоппе.

При этом он не исключил и вину фермеров. Так, по словам эксперта, существуют разные препараты, которые можно применять, правила их использования, в том числе с учетом времени суток, погоды, ветра и многих других факторов, которые не все рапсоводы учли. В итоге сейчас проблема с массовой гибелью в районах Новосибирской области пчел разбирается в судах.

По данным информагентства «Зерно Он-Лайн», в 2021 году в Сибири под рапс были заняты 682,5 тысячи га (на 20% больше, чем годом ранее). Лидерами по размеру посевных площадей были Алтайский и Красноярский края, а также Новосибирская область.

 

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске строят завод по переработке рапса. 

Фото pixabay — sumx

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : рапс пчеловоды Массовая гибель пчел Ветеринария


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