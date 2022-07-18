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Новосибирские пчеловоды написали коллективную жалобу в прокуратуру

  • 18/07/2022, 14:09
Автор:
новости Новосибирска
Они уверены, что мор пчел связан с химобработкой рапсовых полей о которой их не уведомили фермеры.

Как минимум в четырех сибирских регионах этим летом случилась массовая гибель пчел, пишет КП.Новосибирск. В Омской области об этом заявили пасечники из Кормиловского, Марьяновского, Таврического районов. В Красноярском крае — из Емельяновского района, там погибли около 6 миллионов пчел. В Новосибирской области убытки несут пчеловоды из Доволенского, Колыванского и Куйбышевского районов.

— Соседний колхоз проводил обработку полей. После этого погибли пчелы почти у всех пасечников в деревне Константиновка (Куйбышевский район Новосибирской области). Пасечники — в основном пенсионеры и не знают, что им делать и как добиться справедливости. Для многих пчеловодство — это смысл жизни, и то, что произошло, — трагедия. Вот и у моего отца, который живет в этой деревне, опускаются руки: погибли 18 пчелосемей (в одной пчелосемье около 100 тысяч особей). Мы обратились в управление ветеринарии для экспертизы пчел, ждем результатов, — рассказала «КП» Татьяна Капустина.

С такой же проблемой столкнулись пасечники села Новотырышкино (Колыванский район Новосибирской области).

— У меня погибли несколько пчелосемей, — поделился с «КП» — Новосибирск» пасечник Виктор. — Причиной мы считаем химикаты от вредителей, этой «химией» обрабатывают поля с рапсом. В этом году их засеяли совсем близко, буквально в 300 метрах от деревни (по закону это как раз минимально разрешенное расстояние). Мы встретились с руководством этой компании, нас выслушали, пообещали высчитывать розу ветров и травить только в определенное время. Но мы не уверены, что от этого будет толк. Всю «химию» приносит сюда ветер…

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Пчеловоды из Новосибирской области написали по этому поводу коллективную жалобу в прокуратуру. Но на особый успех не надеются. В позапрошлом году они действовали по аналогичной схеме. Тогда ведомство выявило перечень нарушений со стороны аграрной компании, но суд оштрафовал предприятие всего на 40 тысяч рублей. Остальное посоветовали взыскивать лично в гражданском порядке. И судиться с компанией отважились немногие.

— Мы тогда подумали, прежде чем разом все бросимся подавать иски, попробуем понять, насколько вообще реально выиграть суд. Решили, что сначала иск подаст наша пасека. Остальные в случае успеха пойдут по нашим стопам. И вот прошло почти два года, а решения нет, заседаний уже было столько, что я сбилась со счету. Оценка ущерба тоже была: около 600 тысяч рублей, — объяснила Надежда, еще один пчеловод из села Новотырышкино. — И вот, пока идут суды, снова мор пчел. Мы уже даже думали пчел вывезти, но по сути нам некуда ехать — повсюду в округе этот рапс!

90% рапсового масла, которое выращивается в регионе, продается за валюту, а масложировой сектор входит в тройку лидеров среди отраслей российского АПК по объему экспорта.

Согласно статье № 16 закона «О пчеловодстве в Российской Федерации» лица, ответственные за проведение работ по химической обработке посевов, должны обеспечить доведение информации об этом до населения пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке земельных участков, не позднее чем за 3 дня до начала работ. Информация о химикатах должна содержать сведения о сроках, площади и способах обработки участков, данные о свойствах химических веществ, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях, отмечается в материале редакции.

новости Новосибирска

Под Новосибирском начинается строительство завода по переработке рапса и льна

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме-2022 было подписано соглашение в рамках которого на площадке «Южного ПЛП» под Новосибирском будет построен комплекс по переработке рапса и льна. Его мощность составит до 450 тысяч тонн масла в год. Основными поставщиками продукции для производственного комплекса станут сельхозтоваропроизводители Алтайского и Красноярского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Готовую продукцию будут экспортировать в Китай.

По данным информагентства Зерно Он-Лайн, в 2021 году в Сибири под рапс было занято 682,5 тыс. га (на 20% больше, чем годом ранее). Лидерами по размеру посевных площадей были Алтайский и Красноярский края, а также Новосибирская область.

 

Ранее глава Минсельхоза региона сообщал, что аграрии области меняют рапс на лен, так как рапс сложно защищать от вредителей. 

Фото с сайта «КП-Новосибирск»

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Рубрики : Бизнес Агропром Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : рапс Пчелы агропром


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