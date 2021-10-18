ПДД для электросамокатов разработали в МВД и Минтрансе

МВД и Минтранс предложили изменить правила дорожного движения для электросамокатов и других СИМ (средства индивидуальной мобильности). Ведомства предлагают ограничить максимальную скорость до 25 км/ч, массу устройств до 35 килограммов, а также ввести возрастные ограничения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления правительства.

По задумке авторов документа, дети до семи лет смогут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пешеходных зонах.

Граждане старше 14 лет смогут ездить на электросамокатах, гироскутерах и другом персональном транспорте по обочине или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров или пешеходных дорожек. На дороге можно будет разгоняться до 60 км/ч.

При этом СИМ запретят обгон или объезд транспортных средств с левой стороны. Водители электросамокатов и гироскутеров должны будут руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Напомним, в 2019 году Минтранс уже готовил поправки в ПДД для узаконивания СИМ — до сих пор их приравнивают к пешеходам. Тогда ведомство предлагало включить в список средств ещё и транспорт на мускульной энергии человека, в том числе роликовые коньки и обычные самокаты.