В Новосибирской области задержали замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина

Сотрудники правоохранительных органов задержали на рабочем месте заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Из здания министерства его вывели в наручниках. В рабочем кабинете замминистра проходят обыски. По данным некоторых СМИ, не исключено, что следственные мероприятия могут быть связаны с реализацией государственной программы «Чистая вода», который он курировал работы в регионе. Выполнение госпрограммы «Чистая вода» в Новосибирской области не раз вызывало вопросы у депутатов заксобрания, в частности, провалившийся проект водоочистной станции в Куйбышеве, приведший к уголовным делам. Кроме того, в 2018 году было возбуждено уголовное дело из-за срыва проекта водоочистной станции в Колывани.

Глава ведомства Денис Архипов находится в служебной командировке и в ближайшее время вернется в Новосибирск.

На момент публикации журналисту Infopro 54 получить официальный комментарии по ситуации в управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области не удалось.

Владимир Нормайкин занимает пост заместителя министра жилищно — коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Напомним, в марте 2021 года сотрудники ФСБ задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. Первоначально ему предъявили обвинение в получении взятки 1,5 млн руб. По данным следствия, замминистра якобы требовал от главы подведомственного ему территориального управления автодорог регулярно передавать ему взятки за выделение дополнительного бюджетного финансирования по заключенным контрактам, а также начисление бонусов к зарплате. В августе Октябрьский районный суд Новосибирска вынес решение о продлении срока содержания Ставицкого до 25 октября 2021 года, отказав в изменении меры пресечения на домашний арест.