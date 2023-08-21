Пенсионер МВД с боевым опытом ответит за гражданскую защиту Бердска

На аппаратном совещании в администрации глава Бердска представил вновь назначенного рукводителя одного из управлений. Теперь за гражданскую защиту населения города будет отвечать бывший начальник МВД Бердска Валерий Ольков.

— Валерий Александрович окончил Высшую школу милиции МВД СССР, квалификация – юрист. Общий стаж работы в органах охраны правопорядка – 35 лет, с 2000 по 2003 год возглавлял местный отдел МВД, — говорится на сайте администрации.

Теперь пенсионер правоохранительных органов будет заниматься предупреждением и действием в режиме чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и других неприятностей.