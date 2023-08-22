Скончался директор БК Новосибирск Сергей Бабков

Баскетболисты Новосибирска скорбят по поводу безвременной утраты генерального директора клуба Сергея Бабкова. Спортсмен умер на 56-м году жизни.

— Сергей Анатольевич — один из сильнейших атакующих защитников российского и европейского баскетбола 1990-х годов. В составе сборной России дважды становился серебряным призером чемпионата мира, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы, — сообщается на странице клуба в социальных сетях.

Коллеги и друзья вспоминают, что в 1990 году вместе с «Локомотивом» Бабков впервые в истории новосибирского баскетбола стал чемпионом РСФСР. Он стоял у истоков создания клуба «Новосибирск» в 2011 году. Под руководством генерального директора Сергея Бабкова в сезоне 2014-2015 годах клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России.

Предположительно причиной смерти спортсмена стал внезапно оторвавшийся тромб.

Редакция приносит соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Бабкова.