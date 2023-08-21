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Буйная компания избила администратора сауны в Новосибирске

  • 21/08/2023, 23:16
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Буйная компания избила администратора сауны в Новосибирске
Нетрезвая троица устроила дебош после полезных паровых процедур.

Ночь перед началом трудовой недели выдалась для администратора сауны на улице Есенина не самой удачной. Женщине явно не повезло с отдыхающими клиентами. После водных процедур трое гостей — две сибирячки и один мужчина — просто озверели.

— Они устроили дебош и разгром. До невменяемости пьяные гости разбили служебный стационарный телефон и мобильный, принадлежащий администратору, открыто похитили из холодильника несколько банок пива и распили их. Сотрудницу сауны они попросту избили, рассекли бровь, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Утихомирить компанию смогли только бойцы ГБР. Они же проводили буйную троицу до отдела полиции, где им точно был гарантирован теплый прием.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Сауна дебош ГБР


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