Пенсионер погиб во время просушки погреба в Новосибирске

В Новосибирске в воскресенье, 28 июля, пенсионер погиб во время просушивания погреба с помощью костра, сообщает пресс-служба спасателей МАСС. Трагедия произошла на 9-м Чукотском переулке. Спасатели обнаружили в погребе двух человек без сознания.

— Мужчина разжигал в погребе костер чтобы просушить погреб и потерял сознание. Женщина вызвала помощь и далее решила самостоятельно попробовать достать мужчину. Как итог тоже потеряла сознание, — рассказали подробности происшествия в МАСС.

Когда спасатели и скорая помощь прибыли на место трагедии, мужчина уже был без признаков жизни. Женщину удалось реанимировать.

Служба МАСС настоятельно рекомендует внимательно относиться к правилам подготовки погребов. Даже незначительная концентрация угарного газа в воздухе (до 10 процентов) представляет опасность для человека. При отравлении сначала возникает легкая слабость, головокружение, а затем человек теряет сознание.

— Угарный газ не обладает запахом и продолжительное время сохраняется в погребах без вентиляции. Он может выветриваться из помещения более суток. Спускаться в погреб разрешается лишь после продолжительного повторного проветривания.

Перед тем как протопить помещение, необходимо хорошо проветрить его (не менее суток). Прежде чем спуститься вниз, необходимо проверить, достаточно ли в помещении воздуха, пригодного для дыхания.

— Самый простой и надежный способ — зажечь свечу и опустить её в погреб. Наличие ровного и голубоватого пламени означает, что угарного газа в помещении нет, — рекомендуют специалисты.

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