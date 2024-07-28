В 1,4 млн рублей оценили благоустройство территории на месте ресторана Park Cafe в Новосибирске

В Новосибирске объявлен аукцион на благоустройство территории в Первомайском сквере. Заказчиком выступает МАУ Новосибирск «Горзеленхоз».

Согласно проекту договора, подрядчику предстоит благоустроить территорию вдоль здания по ул. Красный проспект, 25 – Ленина, 1 в границах сквера «Первомайский». Ранее здесь размещались рестораны Park Cafe и «Перчини».

— В рамках благоустройства территории вдоль здания по ул. Красный проспект, 25 – Ленина, 1 в границах сквера «Первомайский» выполняется устройство газона, — говорится в документе.

Подрядчику необходимо будет выполнить демонтажные и земляные работы, отрегулировать высоты колодцев и др.

Завершить работы необходимо до 30 августа 2024 года. Стоимость договора — 1 397 296 рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2024 год.

Здание, в котором размещались рестораны Park Cafe и «Перчини» пытались снести более 10 лет. Оно было демонтировано по решению суда осенью 2023 года.

Напомним, в 2023 году в Новосибирске началась масштабная реконструкция территории Первомайского сквера. Заведения, которые здесь работали, были закрыты в июне 2023 года. По решению суда было демонтировано помещение с рестораном быстрого питания Carl`s Jr, открытое по франшизе, в начале сентября был снесен двухэтажный павильон, в котором располагался Sabai bar.

В конце мая 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев раскритиковал ход благоустройства Первомайского сквера. Он отметил, что держит этот вопрос под личным контролем. По его словам, работы планируется завершить к 15 августа. Стоит отметить, что завершение благоустройства этого объекта уже находится под контролем прокуратуры.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы проголосовали против ограждений вдоль дорог. Большинство горожан считают, что они портят внешний вид.