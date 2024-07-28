В 1,4 млн рублей оценили благоустройство территории на месте ресторана Park Cafe в Новосибирске

В Новосибирске объявлен аукцион на благоустройство территории в Первомайском сквере. Заказчиком выступает МАУ Новосибирск «Горзеленхоз».
Согласно проекту договора, подрядчику предстоит благоустроить территорию вдоль здания по ул. Красный проспект, 25 – Ленина, 1 в границах сквера «Первомайский». Ранее здесь размещались рестораны Park Cafe и «Перчини».
— В рамках благоустройства территории вдоль здания по ул. Красный проспект, 25 – Ленина, 1 в границах сквера «Первомайский» выполняется устройство газона, — говорится в документе.
Завершить работы необходимо до 30 августа 2024 года. Стоимость договора — 1 397 296 рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2024 год.
Здание, в котором размещались рестораны Park Cafe и «Перчини» пытались снести более 10 лет. Оно было демонтировано по решению суда осенью 2023 года.
Напомним, в 2023 году в Новосибирске началась масштабная реконструкция территории Первомайского сквера. Заведения, которые здесь работали, были закрыты в июне 2023 года. По решению суда было демонтировано помещение с рестораном быстрого питания Carl`s Jr, открытое по франшизе, в начале сентября был снесен двухэтажный павильон, в котором располагался Sabai bar.
В конце мая 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев раскритиковал ход благоустройства Первомайского сквера. Он отметил, что держит этот вопрос под личным контролем. По его словам, работы планируется завершить к 15 августа. Стоит отметить, что завершение благоустройства этого объекта уже находится под контролем прокуратуры.
Ранее редакция сообщала, что новосибирцы проголосовали против ограждений вдоль дорог. Большинство горожан считают, что они портят внешний вид.
Источник фото: freepik.com, автор- aleksandarlittlewolf
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