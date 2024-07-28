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В восемь раз увеличилась стоимость строительства приюта для бездомных животных в Новосибирске

  • 28/07/2024, 13:47
Автор: Оксана Мочалова
В восемь раз увеличилась стоимость приюта для бездомных животных в Новосибирске
Оно анонсировано еще в 2022 году.

Стоимость строительства новосибирского приюта для бездомных животных на Толмачевском шоссе, 53а выросла до 650 млн рублей — в восемь раз. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-центр мэрии.

— По предварительной оценке, стоимость строительно-монтажных работ по строительству приюта для животных составляет порядка 650 млн руб. На сегодняшний день в бюджете города Новосибирска на 2024-2026 годы ДСА [департаментом строительства и архитектуры] мэрии [Новосибирска] бюджетные ассигнования на данные цели не предусмотрены. В связи с ограниченностью средств бюджета города на капитальные вложения, строительство объекта, ввиду капиталоемкости, возможно только при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов, — рассказали в муниципалитете.

В администрации города добавили, что проектно-сметная документация приюта готова и передана в Государственную вневедомственную экспертизу Новосибирской области. Планируемый срок получения заключения — июль/август 2024 года.

Напомним, в конце 2023 года начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения озвучивал сумму 630 млн рублей. Он подчеркивал, что себестоимость данного объекта большая, потому что количество зданий в приюте предусмотрено несколько зданий. Для каждого здания необходима подготовка и проведение сетей.

В 2022 году, когда проект приюта на 250 собак и 50 кошек выносился на рассмотрение горсовета, его стоимость оценивалась в 80-100 млн рублей. Он включал в себя пять основных функциональных зон: карантинную, хозяйственную, зону выгула, административную и зону перспективного развития. На базе приюта также планировалось реализовать несколько новшеств в зоне перспективного развития. Во-первых, создать хоспис, где будут находиться под присмотром специалистов — кинологов и зоопсихологов — больные животные и животные с необоснованной агрессией. Во-вторых, интерактивные площадки в формате контактных зоопарков. В-третьих, зоогостиницу.

Председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска Игорь Кудин пояснял Infopro54, что на совещании по формированию бюджета на 2024 год губернатор был очень удивлен заявленной суммой (630 млн рублей). При этом депутат напомнил, что на начальной стадии проекта речь шла об одном здании, а потом требования к объектам увеличились. К примеру, по технологии работы приюта, все здания на объекте должны быть отдельностоящими.

Ранее предприниматель и зоозащитница Елена Костянко рассказала Infopro54 о том, как сегодня выживают городские приюты для безнадзорных животных, почему практически исчезла помощь от благотворителей и волонтеров и как повлиять на жестокое отношение детей к животным.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Приют для животных бездомные животные


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