Пенсионерам дают скидки в сети «Магнит» по картам «Мир» Банка «Левобережный»

Как воспользоваться скидкой:
Скидки предоставляются с понедельника по пятницу с момента открытия магазина (в круглосуточных магазинах – с 05:00):
Скидку могут получить не только сами пенсионеры, но и соцработники, волонтеры и родственники, ухаживающие за ними. Подробнее читайте на сайте «Мир».
Получить карту «Мир» с бесплатным выпуском и обслуживанием можно в Банке «Левобережный» (ПАО). Просто закажите пластиковую карту на сайте, в мобильном приложении BL-online или в любом офисе банка. Также вы можете оформить цифровую карту «Мир» в приложении BL-online. Благодаря моментальной активации, ей можно пользоваться сразу после подачи заявки. По пластиковым и цифровым картам «Мир» банк начисляет кешбэк до 1 500 рублей в месяц. Подробности по тел. 8-800-3333-555 и в офисах банка.
Фото предоставлено пресс-службой банка
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать