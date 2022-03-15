Пенсионерам дают скидки в сети «Магнит» по картам «Мир» Банка «Левобережный»

Как воспользоваться скидкой:

Покажите на кассах магазинов «Магнит» пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии. Оплачивайте покупки картой «Мир» с понедельника по пятницу в специальные часы. Получайте скидку 15%.

Скидки предоставляются с понедельника по пятницу с момента открытия магазина (в круглосуточных магазинах – с 05:00):

до 14:00 в магазинах «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра»;

до 11:00 в магазинах «Магнит у дома» (до 12:00 – в Кемеровской области, до 13:00 – в Республике Башкортостан).

Скидку могут получить не только сами пенсионеры, но и соцработники, волонтеры и родственники, ухаживающие за ними. Подробнее читайте на сайте «Мир».

Получить карту «Мир» с бесплатным выпуском и обслуживанием можно в Банке «Левобережный» (ПАО). Просто закажите пластиковую карту на сайте, в мобильном приложении BL-online или в любом офисе банка. Также вы можете оформить цифровую карту «Мир» в приложении BL-online. Благодаря моментальной активации, ей можно пользоваться сразу после подачи заявки. По пластиковым и цифровым картам «Мир» банк начисляет кешбэк до 1 500 рублей в месяц. Подробности по тел. 8-800-3333-555 и в офисах банка.