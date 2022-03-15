В Минсельхозе области готовятся подстраховывать хозяйства с импортной техникой

— Вчера я встречался с поставщиками сельхозтехники, дилерами. Многие компании, в том числе CLAAS, Amazone, Lemken, заявили, что не отказываются от выполнения обязательств по уже заключенным контрактам: снабжения запчастями и технического обслуживания ранее поставленной техники. Некоторые поставщики, как шведская DeLaval, намерены продолжать сотрудничество в полном объеме, включая и поставки нового оборудования. Наиболее жесткая позиция у John Deere. Но на складе есть запчасти к технике компании, ремонты ведутся, и есть четкое понимание, что к посевной 2022 года вся техника будет готова, — заявил на заседании комитета по АПК регионального парламента министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Заместитель министра Светлана Невзорова добавила, что парк John Deere в Новосибирской области, с одной стороны, небольшой — 5% от всей сельхозтехники. С другой — это энергонасыщенная техника, которая работает на больших площадях.

— Это не может не вызывать определенную тревогу. Но руководители компании-дилера нас заверили, что завершат ремонт 11 единиц техники, над которыми сейчас работают и которые сейчас находятся на гарантии. Она обеспечена запчастями. Как будет дальше — большой вопрос, — говорит чиновник. — Танкер с запчастями на John Deere на уборочные работы вышел из порта назначения, но в порт прибытия не прибыл.

Она не исключила, что в этом году в регионе будет осуществляться переброска техники на весенне-полевые работы в те локации, где сосредоточено большое количество импортных машин. Обычно такая стратегия используется в области во время уборочной.

— Я не верю, что ситуация с сельхозтехникой и запчастями сегодня так хороша, как нам рассказывают, что цены на них находятся вне политики. Не исключено, что посевная пройдет без проблем, так как на складах еще есть старые запасы, но что мы будем делать дальше? — поинтересовался на заседании аграрного комитета регионального парламента депутат, председатель совета директоров ГК «Агроснабтехсервис» Анатолий Жуков. — Сейчас все заводы кинулись в Китай за комплектующими, но пока приехали ни с чем.

— Эти работы будут дорогостоящими, и нужно решать вопрос по субсидированию ремонтов для аграриев, — уверен Жуков.

По его словам, чтобы в будущем не возникли проблемы, необходимо уже сейчас

Председатель комитета, председатель совета директоров АО «Половинновский элеватор» Денис Субботин заявил, что такие риски есть, но сегодня они не являются первоочередными и могут возникнуть только через 2-3 года. Первоочередные задачи — это подготовка к посевной, заготовке кормов и уборочной. Депутат, директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков к первоочередным задачам, которые волнуют отрасль, отнес необоснованное повышение цен на отечественные запчасти.

— В текущей ситуации этого делать категорически нельзя и нужно пресекать самым жесточайшим образом. Аграрии сегодня стараются минимизировать все свои издержки. Что касается возмещения затрат на техобслуживание — давайте дождемся более тучных времен, — также считает Тепляков.

Светлана Невзорова сообщила, что в Минсельхозе региона создан оперативный штаб, он работает с сельхозпроизводителями, дилерами, изучает проблемы, которые могут возникнуть в ходе кормозаготовки, уборочных работ, и предложила депутатам вносить свои предложения.

— Субсидирование технического сервиса влечет за собой дополнительное финансирование. А сегодня наша задача — обеспечить приоритетные заявки сельхозпроизводителей, — пояснила Невзорова.

Аграрный комитет регионального парламента поручил Минсельхозу оценить потребность в субсидиях на технические ремонты и представить информацию на рассмотрение депутатов в июне.