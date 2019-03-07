 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Пенсионерам сохранят «излишки»

После индексации трудовых пенсий, пенсии социальные снижаться не будут — такое решение приняли депутаты заксобрания области на внеочередной сессии.
  • 07/03/2019, 13:48
Автор: Евгения Серёгина
Пенсионерам сохранят «излишки»

Сегодня в рамках внеочередной сессии заксобрания области депутаты приняли поправки к региональному пенсионному законодательству, чтобы привести его в соответствие с федеральным. Теперь, согласно этим поправкам, даже после индексации трудовой пенсии, которая меньше прожиточного минимума, социальная пенсия снижаться не убудет. Об этом в комментарии Infopro54 сообщил член бюджетного комитета заксобрания Сергей Зарембо.

— Есть у нас такие минимальные трудовые пенсии, которые не «дотягивали» до прожиточного минимума. У меня есть такие избиратели, у которых пенсия 6,5 – 7 тысяч. Остальная часть пенсии до уровня прожиточного минимума — социальная. Раньше при повышении трудовой пенсии, одновременно понижали социальную. Теперь же, по законодательству, социальную понижать не будут. Это приняли на федеральном, и вот теперь на областном уровне,  говорит депутат.

В пояснительной записке к федеральному закону, в соответствие с которым депутаты сегодня привели закон региональный, говорится, что законопроектом предлагается исключить из подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации пенсии и  ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины  прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации.

Напомним, что, по прогнозам, величина прожиточного минимума для пенсионеров Новосибирской области в этом году должна составить 8,8 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

Популярное с сайта

Госдума отклонила законопроект о передаче пенсии по наследству

Госдума отклонила законопроект о передаче пенсии по наследству

07/03/2019, 12:03
Права и обязанности, «неразрывно связанные с личностью конкретного гражданина», не подлежат наследованию.
Доля женщин-руководителей в Новосибирске выросла на 10 %

Доля женщин-руководителей в Новосибирске выросла на 10 %

07/03/2019, 11:54
HeadHunter определил 4 факта о женщинах с точки зрения трудоустройства.
Вертолетную площадку планируют разместить за корпусами Новосибирской областной больницы

Вертолетную площадку планируют разместить за корпусами Новосибирской областной больницы

07/03/2019, 10:41
В непосредственной близости от экстренных приемных отделений.

Актуальный разговор

кондитерская «Семьи Воробец»

80% заказов через сарафанное радио

Все материалы
Новости

Около 3 тысяч студентов округа посоревнуются в управленческих навыках

07/03/2019, 15:21

В регионе объявлен конкурс на разработку архитектурных решений для Академгородка 2.0

07/03/2019, 14:15

Новосибирцы стали активнее продавать комнаты

07/03/2019, 13:44

Основные параметры межвузовского кампуса Новосибирска представят в мае

07/03/2019, 13:19

Предложение по «партийцам» и «одномандатникам» обсудят комиссии горсовета

07/03/2019, 12:44

Госдума отклонила законопроект о передаче пенсии по наследству

07/03/2019, 12:03

Доля женщин-руководителей в Новосибирске выросла на 10 %

07/03/2019, 11:54

Вертолетную площадку планируют разместить за корпусами Новосибирской областной больницы

07/03/2019, 10:41

За Областной библиотекой появится здание в виде стопки книг

07/03/2019, 10:00

«Пакт Локтя — Травникова» глазами политологов

06/03/2019, 19:49

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска