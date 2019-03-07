Пенсионерам сохранят «излишки»

Сегодня в рамках внеочередной сессии заксобрания области депутаты приняли поправки к региональному пенсионному законодательству, чтобы привести его в соответствие с федеральным. Теперь, согласно этим поправкам, даже после индексации трудовой пенсии, которая меньше прожиточного минимума, социальная пенсия снижаться не убудет. Об этом в комментарии Infopro54 сообщил член бюджетного комитета заксобрания Сергей Зарембо.

— Есть у нас такие минимальные трудовые пенсии, которые не «дотягивали» до прожиточного минимума. У меня есть такие избиратели, у которых пенсия 6,5 – 7 тысяч. Остальная часть пенсии до уровня прожиточного минимума — социальная. Раньше при повышении трудовой пенсии, одновременно понижали социальную. Теперь же, по законодательству, социальную понижать не будут. Это приняли на федеральном, и вот теперь на областном уровне, — говорит депутат.

В пояснительной записке к федеральному закону, в соответствие с которым депутаты сегодня привели закон региональный, говорится, что законопроектом предлагается исключить из подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации.

Напомним, что, по прогнозам, величина прожиточного минимума для пенсионеров Новосибирской области в этом году должна составить 8,8 тысяч рублей.

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