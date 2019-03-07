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Новосибирцы стали активнее продавать комнаты

Лидер по числу комнат в продаже — Ленинский район.
  • 07/03/2019, 13:44
Новосибирцы стали активнее продавать комнаты

Число комнат в общежитиях и квартирах в продаже за год возросло на 14,5% — до 1383 объектов, подсчитали специалисты сайта N1.RU.

По данным аналитиков, все комнаты, находящиеся сейчас в продаже, примерно поровну распределяются между общежитиями и обычными квартирами. Цены в обоих сегментах практически одинаковые. Средняя цена комнаты сейчас составляет 830,5 тыс. руб. За год она выросла на 3,5%.

Отмечается, что лидер по числу комнат в продаже — Ленинский район. Кроме того, здесь продают примерно четверть всех комнат в квартирах. Их число за год выросло на 22%.

— В Ленинском районе находится много учебных заведений, а также промышленных предприятий, для которых в своё время были построены общежития, поэтому есть как предложения, так и спрос на такие объекты, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Комнаты в обычных квартирах — это чаще всего неухоженное жильё в старом фонде. Скорее всего, его владельцам очень нужны деньги, например, для того, чтобы погасить кредит.

Традиционно самые дорогие комнаты продают в центре — в среднем по 1 млн руб.

Фото: pixabay.com, автор- multifacetedgirl

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