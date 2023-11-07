Комплекс по распознаванию лиц помог полиции задержать 8 человек в Новосибирске

В Новосибирске на базе регионального центра оперативного управления сейчас проходит испытание комплекс видеоанализа и биометрии find face. Об этом на оперативном сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.

— За неделю с помощью find face задержано 8 лиц из них 4 находились в федеральном розыске, 3 — разыскивались по подозрению в совершении преступлений, 1 — без вести пропавший несовершеннолетний, — отметил Кульков.

С момента апробации нового комплекса: с 16 октября по 5 ноября задержано 26 лиц.

По данным ГУ МВД, за минувшую неделю в Новосибирск совершено 495 преступлений: 218 кражи чужого имущества, 37 краж из магазинов. Каждое третье преступление совершено с использованием информтехнологий. В целом за неделю в регионе пресечено 885 административных правонарушений: 156 за потребление алкоголя в неположенных местах, 62 — за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 103 —за мелкое хулиганство.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске установлено более 300 камер, подключенных к биометрической системе «Визирь». Они установлены на объектах транспортной инфраструктуры и местах массового скопления людей (стадионы, вокзалы, аэропорт и прочие). Разработчик системы — группы компаний ЦРТ.