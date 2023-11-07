Коммунисты провели митинг за социальные изменения в Новосибирске

В Новосибирске жители рабочего поселка Краснообск вышли на митинг, требуя социальных изменений. Митинг прошел 6 ноября. Об этом сообщает паблик «Сибирский наблюдатель» в ВКонтакте.

В посте говорится, что большая часть населения страны живет за чертой безопасности. По мнению митингующих, сегодня продолжается наступление на социальные и политические права трудящихся.

А среди проблем называют: нехватку социальной инфраструктуры около новых многоквартирных домов, необходимость в дополнительных парковочных местах, участие в жизни города реальных общественных организаций, а также создание новых рабочих мест.

― Активнее участвуйте в защите своих социальных прав и гарантий, не позволяйте ухудшать условия проживания в нашем поселке, в том числе экологические, по мере своих сил и возможностей включайтесь в реализацию стратегии развития Краснообска как Наукограда, ― говорится в заключении.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-депутат горсовета Новосибирска Эдуард Кожемякин объявил голодовку.